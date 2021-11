Il Mangianastri: Møaa in concerto

Il Mangianastri prepara la tavola per il primo ingrediente musicale invernale: il nuovo concerto di MØAA!

L'artista originaria di Seattle porterà sul palco del Macello le atmosfere oscure e nostalgiche della nuova leva dello shoegaze italiano per il sesto appuntamento della rassegna.

MØAA in concerto

(shoegaze - dark wave / Seattle - Venezia)

Esplorando ricordi oscuri e nostalgici, MØAA debutta con il suo primo album intriso di sogni "Euphoric Recall", che porta gli ascoltatori attraverso un'atmosfera minacciosa con una sezione ritmica spessa che aiuta a raggiungere gli angoli poco illuminati del passato. MØAA è stata concepita da Jancy Rae nella foresta della sua città natale di Seattle, WA (USA) quando ha cominciato a scrivere e registrare demo mentre viveva lì. MØAA è stata creata per buttare fuori e processare il suo passato problematico e il nome è stato ispirato dal gene MAO-A, conosciuto come "Gene Guerriero'', per la sua connessione alla aggressione e perseveranza.

A metà del processo di scrittura dell'album Jancy si è trasferita a Venezia (Italia), dove in isolamento ha concluso la scrittura, registrazione e mixaggio del disco al Fox Studio Venice assieme ad Andrea Volpato.

"Euphoric Recall" è uscito il 2 Aprile 2021 per l'etichetta Italo-Americana WWNBB (We Were Never Being Boring Collective).

GUARDA I VIDEO

'X Marks': https://youtu.be/ANMA1puZWB0

'Exist': https://youtu.be/kgUzxdMy4H8

ASCOLTA su Spotify: https://spoti.fi/32gCp8a



opening act: ?



FATTI DI CHINA live painting



aftershow music selection by Radio JP



h 21:45 | MØAA in concerto

h 23:15 | Radio JP music selection



TICKET 6 euro + dp su DICE

https://link.dice.fm/741e2b12d287

oppure DISPONIBILI la sera stessa in botteghino (senza prevendita)



Quadro sarà aperto per la cena



Il Mangianastri è realizzato con passione da I MAKE, Fatti di China e Radio JP.



IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

info@imakeweb.it

+39 080 4054878

#WeareinPuglia #MacelloPutignano





Scena Unita - Fondazione Cesvi - La Musica che Gira - Music Innovation Hub