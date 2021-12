Il Mangianastri: Mundial in concerto

Il Mangianastri prepara la tavola la tavolata post natalizia: il nuovo concerto di MUNDIAL!

Il nuovo progetto del trio Tundo/Mangialardo/Manco (già noti in La Municipàl) che unisce la world music/afro beat alle tradizioni salentine delizierà i palati per il nono appuntamento della rassegna



MUNDIAL in concerto

(world electro/ Lecce)

Mundial è un progetto ideato da Alberto Manco, Roberto Mangialardo e Carmine Tundo. I tre musicisti salentini sono da sempre attivi nel circuito indipendente musicale italiano, collaborano in diversi progetti, tra i quali La Municipàl e Diego Rivera. Nel 2020 decidono di dar vita a questo progetto, nato dalla necessità di sperimentare un percorso sonoro che parta dalle radici della musica pugliese fino ad arrivare alle nuove frontiere dell'elettronica moderna. Da qui l’idea di Mundial, un laboratorio sonoro e visivo, un ponte tra passato e futuro, che recupera le storie e le filastrocche recitate dai nostri nonni e le inserisce in un contesto sperimentale, fondato su un sound creato partendo dai campionamenti dei suoni del paesaggio pugliese, editati e trasformati in pattern ritmici.

FATTI DI CHINA live painting

aftershow music selection by Radio JP



h 21:45 | MUNDIAL in concerto

h 23:15 | Radio JP music selection

TICKET 5 euro + dp su DICE

oppure DISPONIBILI la sera stessa in botteghino (senza prevendita)

Quadro sarà aperto per la cena

Il Mangianastri è realizzato con passione da I MAKE, Fatti di China e Radio JP.



IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

info@imakeweb.it

+39 080 4054878

