Il mangianastri: serata uappissima

Il prossimo sabato 21 ottobre nella Sala Mediterraneo lanciamo il nuovo format del collettivo/label Dischi Uappissimi!

Una serata-evento completamente dedicata ai progetti artistici musicali e visivi del collettivo pugliese che con linguaggi diversi ed alternativi sta facendo conoscere nuove stimoli e possibilità artistiche.



Durante la serata del 21 ottobre sul palco ci saranno ben 3 concerti dei progetti che in questo 2023 hanno portato in auge il collettivo: l’electro post rock dei LELAND DID IT, il cantautorato raffinato di CHECCO CURCI e quello scanzonato lo-fi di BOUVIER

Sarà inoltre presente la mostra artistica di IOGREGOR, attiva anche per l’appuntamento del 28 ottobre e a chiusura il dj set a tema 80’s post punk/new wave from Belgium di ANGELO ROSATO FANELLI (già LAZZARETTO e casematte)?



LELAND DID IT in concerto

(electro-post-rock - Conversano)

LELAND DID IT è una band pugliese, che combina sonorità alternative rock o post punk con l’elettronica. In attività dal 2014, ha prodotto e distribuito un EP “Cake_Tales” (2014), e un LP “TEMPO” (Piccola Bottega Popolare - 2016), oltre a numerosi remix e collaborazioni. Dopo due tour italiani promozionali (2015 e 2016), la band è selezionata al festival “Linecheck” di Milano fra i 4 progetti emergenti del 2016. Al tour europeo (Francia, Austria, Germania, Svizzera) del 2017, e al tour italiano del 2018 segue un momento di pausa, in cui avviene un cambio di formazione. Da 5, gli elementi passano a 4, sperimentano un sound differente, entrano nel roster di Dischi Uappissimi e avviano le registrazioni del nuovo album "Hotel Moderno" che vede l'uscita nel febbraio 2023.

Vittorio ‘Bruno’ Di Lorenzo: drum machine, sintetizzatori

Vittorio Di Lorenzo ‘Biondo’: chitarra, basso, sintetizzatori, drum machine

Giuseppe Di Lorenzo: chitarra, sintetizzatori

Michele Scagliusi: sintetizzatori, voce

CHECCO CURCI in concerto

(cantautore - Noci/Milano)

Checco Curci nasce e cresce a Noci, in provincia di Bari. Si avvicina alla musica attraverso il pianoforte e il violoncello. Al liceo suona in un gruppo d’ispirazione brit pop finché non si trasferisce a Venezia per studiare architettura. Nei primi anni universitari forma un trio in cui inizia a scrivere e cantare in italiano. Nel 2005 si stabilisce a Milano per specializzarsi in urbanistica, materia che oggi insegna al Politecnico di Milano. Nel 2009 fonda l’associazione BucoBum e per 10 anni cura la direzione artistica dell’omonimo festival che porta a Noci il meglio del cantautorato emergente italiano (Dente, Dimartino, Giovanni Truppi, Levante, Maria Antonietta, Thegiornalisti, Motta, Moltheni, Edda e tanti altri). Oltre alla canzone e all’urbanistica coltiva attivamente, da studioso e allevatore, la passione per i cavalli. Nel 2023 lancia il suo primo album “Anche solo per un saluto” che vanta la supervisione artistica di Riccardo Sinigallia.

Checco Curci: voce e piano

Piero D’Aprile: basso e chitarra acustica

Giuseppe Amatulli: Violino

BOUVIER in concerto

(cantautorato lo-fi - Martina Franca)

Bouvier come Marge, moglie di Homer. Bouvier è il muschio che cresce sulle cortecce esposte al nord dei castagni, dei noci, i frutti di bosco, i lupi selvaggi che decimano i capi degli allevatori. Gli ululati alla luna. Bouvier è “mentre morivo” di Faulkner, Bouvier è “Azazello del Maestro e Margherita”. Bouvier è un temporale sulle caravelle di Colombo.

Bouvier come il sodalizio tra Giovanni Palmer e Fabrizio Facø Convertini che nel 2021 decidono di dare una forma alle loro canzoni.

Giovanni Palmer è un chitarrista ed autore per i Carena gruppo pop che ha pubblicato il primo disco “Nefertiti” nel 2019 con Dischi Uappissimi, chitarrista e cantante del gruppo noise AAD “opera prima” nel 2011.

Fabrizio Facø Convertini è un produttore, bassista, tastierista, nonchè videomaker, ha collaborato negli anni con Renzo Rubino, Carena, SAFARI, LAZZARETTO

Giovanni Palmer: voce e chitarra

Fabrizio Faco Convertini: organi ed elettronica

Claudio Pulito: Batteria

IOGREGOR mostra artistica

Il progetto IOGREGOR prende vita grazie al filmmaker Antonio Stea.

Inizialmente, Stea si dedicava a creare bozzetti dei personaggi per i suoi film animati, ma ben presto si ritrovò con centinaia di disegni che avevano una vita propria.

IOGREGOR nasce da una profonda passione per l'immaginazione e l'esplorazione dell'oscurità dell'animo umano.

Cattura l'essenza delle emozioni umane più oscure. I suoi soggetti sembrano emergere da un mondo cupo, arrabbiato e schizzato, rivelando la complessità della psiche umana.

aftershow ANGELO ROSATO FANELLI

music selection 80’s post punk/new wave from Belgium BE

h 21:45 | Bouvier in concerto

h 22:20 | Checco Curci in concerto

h 22:50 | LELAND DID IT in concerto

h 23:50 | ANGELO ROSATO FANELLI music selection

INGRESSO LIBERO “UP TO YOU”: Ingresso ad offerta libera

Dai tu il valore che reputi all’evento lasciando un’offerta libera!

Quadro sarà aperto per la cena (prenotazioni 351.5222939)

IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

info@imakeweb.it

+39 080 4054878

#WeareinPuglia #MacelloPutignano



