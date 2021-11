Il Mangianastri: Sycamore Age in concerto

Il Mangianastri imbandisce la tavola per il secondo ingrediente musicale invernale: il nuovo concerto dei SYCAMORE AGE!

Il ritorno live della band toscana dal sapore internazionale, fautrice di pagine bellissime nella storia del rock alternativo sperimentale degli anni 2000 in Italia e oltre ritorna dalle nostre parti



SYCAMORE AGE in concerto

(alternative rock / Toscana)

Nati nel 2010 dall'incontro di Stefano Amerigo Santoni, Francesco Chimenti e Davide Andreoni, I Sycamore Age sono un incantevole band italiana conosciuta in particolare per la loro fine ricerca nel sound. Ascoltando i Sycamore age non troverete confini, al contrario scoprirete melodie inesplorate dentro atmosfere uniche.

La band si è da subito gradualmente ampliata con membri e collaborazioni ognuna delle quali proveniente da differenti background musicali, dalla classica, al pop, all'elettronica. I 5 componenti attuali della band sono Francesco Chimenti, Franco Pratesi, Daniel Boeke, Stefano Amerigo Santoni e Luca Cherubini Celli. Questo singolare aspetto ha contribuito ad aumentare la particolarità del sound dei Sycamore Age dando vita ad un'armoniosa e coinvolgente realtà difficilmente racchiudibile all'interno di uno specifico genere.

I Sycamore Age rilasciano il il loro primo album nel 2012, con l'omonimo titolo ‘Sycamore Age’. L'album è stato distribuito in Italia e in Europa da Rough Trade e vengono subito invitati a suonare all'interno della Berlin music week.

A causa del suo impatto sul panorama indipendente, è stato prodotto un album di remix e reworks ‘Sycamore Age remixes&reworks’ a cui hanno preso parte anche artisti del calibro diegliAkron Family e di Teho Teardo.

Nel 2015 viene rilasciato il secondo album “Perfect Laughter”, in cui viene affrontato il tema del confronto tra uomo e divinità, un viaggio, attraverso miti e simboli, percorrendo il tempo e lo spazio.

Subito dopo il secondo album partono in tour per l' Europa, attraversando Francia , Belgio e Olanda, fino ad arrivare al Primavera sound 2018 di Barcellona.

I Sycamore Age hanno appena finito di registrare il loro terzo disco dal titolo “Castaways” che è uscito per Woodworm label-Universal l'11 Dicembre 2020.

GUARDA I VIDEO

'Castaways Without A Storm': https://youtu.be/FX3I4HNiaXA

'Once again': https://youtu.be/tlZ-Wcg6VPA

ASCOLTA su Spotify: https://spoti.fi/31cV2Jm



opening act: ?

FATTI DI CHINA live painting



aftershow music selection by Radio JP



h 21:45 | SYCAMORE AGE in concerto

h 23:15 | Radio JP music selection

TICKET 7 euro + dp su DICE

https://link.dice.fm/bec33d5b2329

oppure DISPONIBILI la sera stessa in botteghino (senza prevendita)



Quadro sarà aperto per la cena



Il Mangianastri è realizzato con passione da I MAKE, Fatti di China e Radio JP.



