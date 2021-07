Il mangianastri: The Tangram in concerto

Il Mangianastri porta a tavola il suo ultimo ingrediente musicale estivo!

Il frizzante concerto dei The Tangram!

La band abruzzese, rivelazione della nuova scena neo soul italiana con il suo irresistibile mix di micro wave soul e funk caratterizzato da melodie accattivanti alternate a momenti più intimi, sarà il terzo appuntamento della rassegna del Macello di Putignano



THE TANGRAM in concerto

(funk soul wave / Abruzzo)

The Tangram si formano in Abruzzo nel 2016.

Grazie al variegato background artistico dei singoli componenti, la band propone un mix di microwave soul e space funk caratterizzato da melodie accattivanti alternate a momenti più intimi; ad Aprile 2016, primi classificati, vengono selezionati per rappresentare l’Abruzzo all’Arezzo Wave Love Festival, a Maggio 2017 si aggiudicano il primo premio della 5°Edizione de La Fame Dischi.

L'introspezione lirica si unisce alla loro estroversione musicale creando un connubio unico di suoni e parole, in un ambiente spaziale e fruttato; anche se il loro sguardo è rivolto costantemente al futuro, la loro musica di stampo internazionale, affonda le proprie radici nella Groove Music passando dal Soul al Funk.

Nel 2020 entrano a far parte del roster di Radar Concerti affiancati dal management di Giorgio Riccitelli ed attraverso la Irma Records e Radar label & mgmt rilasciano i singoli che anticipano l'uscita del primo Album, "Cosmic Fruits”, previsto in autunno 2021.

GUARDA I VIDEO

'Magical': https://youtu.be/Al2IVmBxrR0

'Awesome': https://youtu.be/bn8jQsKllLo

ASCOLTA su Spotify: https://spoti.fi/2UJebzK

------------------------------------------------

opening act: ??



FATTI DI CHINA esposizione artistica



aftershow music selection by Radio JP



h 21:15 | opening act

h 21:45 | THE TANGRAM in concerto

h 23:15 | Radio JP music selection

TICKET 6 euro + dp su DICE

https://link.dice.fm/BOPxVejdOhb

oppure DISPONIBILI la sera stessa in botteghino (senza prevendita)



Comprando due o più biglietti dichiari di essere congiunto con chi verrà con te e ti saranno assegnati dei posti vicini. Se vuoi acquistare il biglietto per te e qualcun altro non a te congiunto, dovrai fare due acquisti separati per garantire il distanziamento sociale tramite la nostra mappa dinamica. In ogni caso ti verrà assegnato automaticamente il migliore posto disponibile sulla mappa.

POSTI LIMITATI. Il concerto sarà con posti a sedere distanziati nel rispetto dei protocolli anticovid-19. Sarà permesso di sedersi accanto solo ai congiunti.

Quadro sarà aperto per la cena



Il Mangianastri è realizzato con passione da I MAKE, Fatti di China e Radio JP.



IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

info@imakeweb.it

+39 080 4054878

#WeareinPuglia #MacelloPutignano



