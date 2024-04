Il Mangianastri: Trrmà in concerto

Con l'arrivo della primavera la rassegna ovviamente continua con un doppio appuntamento!

Una settimana dopo il live di LEPRE, il venerdi' 26 aprile nella Sala Mediterraneo arriva il concerto dei TRRMA': duo formato da Giovanni Todisco e Giuseppe Candiano che unisce l'attitudine hip-hop, la sintesi della techno di Detroit e "hyperjazz"



venerdi' 26 aprile h 21:30 ?

Sala Mediterraneo

Ex Macello I MAKE di Putignano (BA)

Via Santa Caterina da Siena



TRRMA'

(avant beatmaking - Bari/Messina)

Trrmà è un duo di elettronica composto da Giovanni Todisco e Giuseppe Candiano. Influenzati dalla più ricercata scena di “beatmaking” esplora gli spazi tra i più svariati generi tra jazz e bass music, tra jungle e footworks e rielabora una personale forma di “soundsystem culture” attraverso la prospettiva di una live band. Trrmà ha pubblicato diversi dischi per etichette come 577 Records (USA), Hyperjazz Records (ITA), Becoq (FR) e ha collaborato con alcuni importanti artisti avantgarde come Charlemagne Palestine e Jamalaadeen Tacuma, ricevendo ottimi feedback dalla stampa specializzata (The Wire, The Quietus, Worldwide FM, Bandcamp Daily).

Batteria: Giovanni Todisco

Elettronica: Giuseppe Candiano

GUARDA I VIDEO

'Aomori Snack': https://youtu.be/K2tYZOurj30

'Sofà Surfers': https://youtu.be/yVAPkhPMKEk

------------------------------------------------

aftershow music selection by Radio JP

------------------------------------------------

h 22:00 | TRRMÀ in concerto

h 23:15 | Radio JP music selection

------------------------------------------------

INGRESSO LIBERO “UP TO YOU”: Ingresso ad offerta libera

Dai tu il valore che reputi all’evento lasciando un’offerta libera!

------------------------------------------------

Quadro sarà aperto per la cena (prenotazioni 351.5222939)

------------------------------------------------

IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

info@imakeweb.it



#WeareinPuglia #MacelloPutignano