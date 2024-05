'Il mercante di Venezia' in scena a Monopoli

Una delle più conosciute opere di William Shakespeare che si fa racconto a più voci nell’elaborazione drammaturgica di Stefania Marrone per Bottega degli apocrifi. La Stagione ‘Bagliori’ al Teatro Radar di Monopoli si chiude sabato 4 maggio alle ore 21 con Il mercante di Venezia. Il teatro dopo la peste.

Cosimo Severo dirige Salvatore Marci in una storia d’amore e debiti per attore e musici. Un racconto che si dispiega tra parole e note, grazie alle percussioni di Andrea Stuppiello, il violino di Fabio Trimigno, la voce e l’ukulele di Giovanni Salvemini.

Lo spettacolo chiude la stagione teatrale curata da Teresa Ludovico per Teatri di Bari per lo storico contenitore culturale di Monopoli, con 11 appuntamenti serali e sei per le famiglie con grandi interpreti e registi come Nino Frassica, Carlo Buccirosso, Giorgio Colangeli, Emilio Solfrizzi, Carlotta Natoli, Emma Dante e Mariangela Gualtieri.

La Stagione Bagliori del Teatro Radar è realizzata con il sostegno del Ministero della cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli.

I biglietti hanno un prezzo di 28 euro per la platea e 25 euro per la galleria, disponibili al botteghino del Teatro Radar (via Magenta, 71, Monopoli) e sul circuito Vivaticket.com. Per info si può chiamare il botteghino del Radar (via Magenta, 71, Monopoli) al numero 335 756 47 88. Il programma completo è disponibile sul sito www.teatridibari.it.

Bottega degli Apocrifi

IL MERCANTE DI VENEZIA. IL TEATRO DOPO LA PESTE

liberamente tratto da William Shakespeare

elaborazione drammaturgica Stefania Marrone

regia Cosimo Severo

musiche Fabio Trimigno

con Salvatore Marci e con Michela Celozzi (violoncello), Andrea Stuppiello (percussioni), Fabio Trimigno (violino) e la partecipazione di Giovanni Salvemini (voce e ukulele)

scene e disegno luci Luca Pompilio, Cosimo Severo

spazio sonoro Amedeo Grasso

Una commedia che si fa racconto a più voci. Una storia d’amore e debiti per attore con musici.

Due amici, una donna, un voto solenne, un prestito in denaro, una libbra di carne umana richiesta come penale, una punta di odio verso lo straniero che ha una cultura, delle abitudini e una religione diversa. Ci sono tutti gli ingredienti perché finisca in tragedia, ci sia legittimo spargimento di sangue e morti non accidentali. Ma questa è una commedia.

I Lord Chamberlain’s Men – compagnia fondata subito dopo la peste da un grande attore figlio di un impresario teatrale, da un brillante e famoso comico e da uno scrittore che attraverserà i secoli e i continenti col soprannome di Bardo e il nome di Shakespeare – i Lord Chamberlain’s Men, dicevamo, hanno voglia di commedia.

Si rischia di ridere in questa storia. L’ha scritta Shakespeare del resto! E, come spesso accade nelle sue opere, al riso si arriva come una liberazione, come una risalita insperata dopo aver toccato il fondo dell’animo umano.

Corre voce che la compagnia abbia avuto pressioni, che a Shakespeare sia stato chiesto di scrivere un’opera antisemita, per sostenere la campagna contro gli ebrei che all’epoca stava dilagando a Londra; il risultato è un’opera che mette a confronto due mondi diversi tra loro, dimostrando che sono uno lo specchio dell’altro, che l’odio non ha bisogno di una buona ragione e che, nel migliore dei casi, genera mostri.