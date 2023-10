Il mercoledì fotografico - focus su Mario Giacomelli

FOCUS SU MARIO GIACOMELLI

mercoledì 25 ottobre 2023 | ore 19.30 |



E’ uno dei più grandi fotografi del ‘900 eppure non ha lavorato neppure un giorno come fotografo; ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionale ma è sempre rimasto fedele alla sua Senigallia; per tutta la vita ha usato solo una fotocamera “Quando si romperà definitivamente” - diceva - “smetterò di fotografare. [..] Da sola lei non vale niente, così come non valgo niente io. Valiamo perché ci rendiamo entrambi utili”.



Tipografo e poeta per Giacomelli la fotografia nasce sempre dall’interiorità. Durante l’incontro tracciamo il profilo di questo incredibile autore la cui poetica ha sfidato i confini del linguaggio fotografico.



Il progetto organizzato dalla Biblioteca Comunale di Noicàttaro e curato dalla fotografa documentarista Anna Maria De Marzo