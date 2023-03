Mercoledì 8 Marzo parte la II° edizione del “Il mercoledì fotografico in biblioteca”, progetto organizzato dalla Biblioteca e curato dalla fotografa documentarista Anna Maria De Marzo.



Un nuovo anno di fotografia da trascorrere insieme:



- 5 nuovi macro-temi: Reportage, Ecologia, Scienza, Poesia e Tempo;

- 2 incontri in biblioteca con i fotografi: Raffaele Petralla e Valentina Sagnulo;

- 1 laboratorio di cianotipia;

- 2 appuntamenti-focus dedicati a Mario Giacomelli ed Henri-Cartier Bresson;



Iniziamo mercoledì 8 marzo, con REPORTAGE, il genere fotografico più enigmatico in assoluto: cosa intendiamo quando parliamo di reportage?



Quali elementi lo caratterizzano?

E’ sempre esistito?

Scopriamo la storia turbolenta di questo genere nato ufficialmente solo nel 1929 e che da allora non ha mai smesso di cambiare!



Guardiamo i progetti fotografici di John Thomson, Eugene Smith, Glenda Gordon e proseguiamo con il recente lavoro di Jonas Bendiksen per ripercorre la nascita e la crescita del genere, scoprire come si è evoluto e che forma ha assunto oggi.



| REPORTAGE |



Gallery

Mercoledì 8 MARZO 2023 | ore 19.30 | Biblioteca Comunale G. Di Vittorio | Via Principe Umberto I, 8