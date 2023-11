Il mercoledì fotografico in biblioteca - talk su tempo

TALK TEMPO

La relazione tra fotografia e “l’istante decisivo” è un connubio consolidato e, apparentemente, indistruttibile specie se entriamo nell’ambito della fotografia di strada.



In questo incontro ci focalizziamo sul lavoro di grandi maestri della street photography come Fan Ho, Helen Levitt, Alex Webb, Jeff Wall per osservare come riescono a espandere il “carpe diem” fotografico verso nuovi scenari narrativi.