'Il Mezzogiorno #inrete con l'Europa': focus su infrastrutture, mobilità e fondi Ue

PON-IR, PAC, REACT-EU: tre semplici sigle che siamo in parte abituati a leggere o ascoltare attraverso i principali mezzi di informazione. Ma cosa rappresentano realmente?

Il Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti, Il Piano di Azione e Coesione e il piano di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa racchiudono al loro interno strumenti finanziari, fondi europei e piani di assistenza che, con obiettivi e destinatari diversi, finanziano opere con il fine ultimo di migliorare la qualità della vita del cittadino e favorire lo sviluppo economico dei territori interessati.



Tra questi Puglia e Basilicata, le regioni protagoniste del quarto e ultimo appuntamento della rassegna dal titolo IL MEZZOGIORNO #INRETE CON L’EUROPA, svolta nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS appena concluso, che si terrà martedì 30 maggio alle ore 10.00, nella splendida cornice dell’Università degli Studi di Bari a Taranto.

Come gli incontri precedenti, anche quest’ultimo prevede due panel con ambiti di discussione diversi: da un lato gli interventi infrastrutturali e di mobilità oggetto dei finanziamenti del PON-IR con il contributo dell’Unione Europea con il fine di garantire uno sviluppo competitivo dei territori e rafforzarne la coesione anche economica e sociale, dall’altro gli interventi React-EU, per far fronte all’emergenza idrica, e del PAC che ha visto la rimodulazione strategica delle risorse dei singoli programmi operativi e la riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale.

Tra i principali interventi oggetto dell’incontro l’ammodernamento delle infrastrutture con il completamento del raddoppio della Linea ferroviaria Bari - Taranto, interventi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio attraverso l’implementazione di un “Digital Port” interoperabile, digitalizzazione ed efficientamento delle reti idriche regionali attraverso gli interventi dell’Autorità Idrica Pugliese e Egrib.

Tra gli invitati attesi in rappresentanza della Regione Puglia l’Assessore ai Trasporti Anna Maurodinoia e Assessore all’Ambiente Anna Grazia Maraschio, per la Regione Basilicata l’Assessore alle infrastrutture e Mobilità Donatella Merra e l’Assessore all’Ambiente e Energia Cosimo Latronico.

A questi si aggiunge uno sguardo complessivo anche grazie alla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, e alla presenza di istituzioni locali, accademici ed esperti del settore.

L’incontro è aperto a tutti coloro che hanno interesse ad avvicinarsi al tema e conoscere più da vicino il funzionamento, gli obiettivi e i risultati dei fondi europei.