'Il mio amico è un asino' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

In scena il 12 e 13 febbraio al Teatro Casa di Pulcinella la nuova produzione Florian Metateatro 'IL MIO AMICO E’ UN ASINO'

Spettacolo per bambini dai 5 anni, con attrici, canzoni e oggetti animati

E’ la storia di un’amicizia, di una relazione pura e incondizionata tra una ragazza e il suo fedelissimo asino, la storia di un viaggio che attraversa luoghi, tempi ed emozioni. “Il mio amico è un’ asino” parla di rispetto per la Natura, per le relazioni e la diversità. Lindo, l’asino, rappresenta tutti gli animali che ci stanno vicino, che aiutano e ascoltano, che capiscono e che mancano quando sono lontani. E’ metafora di chi è sempre al fianco come un amico, è la fedeltà degli esseri viventi, una lezione di vita su quello che la natura (umana e non solo) può offrire se solo si fosse capaci di ascoltarla e rispettarla.

Soledad, la protagonista, cerca da giorni il suo amico che è scomparso. Non si capacita di come Lindo, l’asinello che ha sempre condiviso con lei ogni esperienza, una notte sia sparito nel nulla. Sarà l’incontro casuale con una donna che vive sulla panchina della piazza e si occupa delle sue piante grasse, che la farà ripensare all’amicizia come relazione che si coltiva tutti i giorni e che non esclude l’affetto per tutti, proprio tutti.

Info 080 534 4660