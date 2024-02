'Il mio amico è un asino', teatro d'attore con oggetti animati e canzoni dal vivo alla Casa di Pulcinella

Attraverso filastrocche e canzoni dal vivo si racconta la storia di un’amicizia, una relazione pura ed incondizionata tra una ragazza e il suo fedelissimo asino, di un viaggio che attraversa luoghi, tempi ed emozioni…

Sabato 17 e domenica 18 febbraio ore 18.00 al Teatro Casa di Pulcinella in scena lo spettacolo 'Il mio amico è un asino'

Florian Meta Teatro

dedicato a Platero y yo di J. R. Jimenez

Teatro d'attore con oggetti animati e canzoni dal vivo

+5 anni

con Zulima Memba e Emanuela D’Agostino

drammaturgia e regia Flavia Valoppi

La trama racconta con allegria e spensieratezza il rispetto per la Natura e la diversità, l’amicizia incondizionata con gli animali, un viaggio che attraversa luoghi, tempi ed emozioni.

Lindo una notte è fuggito, sparito. Qualcosa l'ha spaventato: un tuono, un lampo improvviso e Soledad, la protagonista, lo cerca da giorni. Non si capacita di come l’asinello che ha sempre condiviso con lei ogni esperienza, sia sparito nel nulla. Sarà l’incontro casuale con una donna che vive sulla panchina della piazza e si occupa delle sue piante grasse, che le farà ripensare l’amicizia.

La storia di un viaggio che attraversa luoghi, tempi ed emozioni; una lezione di vita su quello che la natura ci può offrire se solo fossimo capaci di ascoltarla e rispettarla, e sull’amicizia.

La drammaturgia è dedicata a “Platero y yo” del Premio Nobel per la Letteratura 1956 Juan Ramon Jimenez, poeta e scrittore spagnolo. La libera riscrittura cerca di mantenere intatto lo sguardo sincero e incantato dello scrittore sulla realtà, lo sguardo tipico del bambino quando viene lasciato libero di esprimersi e rendere “teatrale” attraverso gioco e azione un testo poetico. In scena insieme ad Emanuela D’Agostino, attrice consolidata del Florian, l’attrice madrilena Zulima Memba, laureata in Recitazione presso la “Real Escuela Superior de Arte Dramático” di Madrid. Dal 2001 opera anche in Italia e dal 2009 si stabilisce in Abruzzo. La regia è curata da Flavia Valoppi, anima del teatro ragazzi Florian, attrice in spettacoli che hanno girato l’Italia.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5 persone. Possibilità di abbonamento.

Teatro Casa di Pulcinella

Arena della Vittoria 4/a BARI

tel 080.5344660 fax 080.5340686

www.casadipulcinella.it