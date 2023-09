Il mio nome è futuro di Florisa Sciannamea

Libreria Quintiliano - Mondi Possibili

Sabato 23 Settembre ore 18.00



Presentazione del nuovo libro per ragazze/i di Florisa Sciannamea

IL MIO NOME E' FUTURO - Edizioni Radici Future



Florisa Sciannamea con Alfredo De Giovanni



''Futuro è una ragazzina simile a tanti della sua età. Non sempre obbedisce, fatica a svegliarsi la mattina per andare a scuola, non le piace la verdura, ha un fratellino, genitori che litigano e Trilly, una gatta. Come i coetanei non si accorge delle cose spiacevoli che circondano lei e tutti gli altri sul Pianeta. Per fortuna Futuro è una sognatrice e ha tanta immaginazione. Riesce ad andare OLTRE ciò che è visibile e per questo vive un'avventura tanto meravigliosa quanto angosciante. Tutte le notti vola fuori dalla sua stanzetta trasformandosi di volta in volta in carta assorbente, zattera e arca. Lo fa grazie ad una misteriosa entità, la Voce, che le si presenta quando è il momento di andare a letto, rompendo il soffitto e inondando di blu la cameretta per condurla in luoghi lontanissimi o vicini. Così Futuro conosce il dolore del Pianeta e delle sue creature e ogni mattina a scuola racconta ai compagni ciò che ha visto durante i viaggi magici: per mano dell'uomo il Pianeta muore. Una storia per grandi e piccoli che ha tanto da insegnare e lo fa servendosi di elementi concreti, ma con il linguaggio a volte dolce a volte ironico a volte amaro e drammatico della favola.''



Età 8/11





Libreria Quintiliano



Info: 080/5042665