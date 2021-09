Alla Libreria Quintiliano 'Il movimento del ritorno' di Irene Gianeselli

SABATO 9 OTTOBRE

IL MOVIMENTO DEL RITORNO di Irene Gianeselli

Les Flâneurs Edizioni



Irene Gianeselli con Gilda Camero, giornalista

18.45 Libreria Quintiliano



''Veronica e Astolfo aspettano un figlio. Tancredi è un attore, teme di non avere un passato e cerca la propria idea di Teatro. Arcangelo gioca con i propri pensieri e un giorno inciampa in Maddalena, nella sua giovane vita e nella sua scomparsa. Tutti si sfiorano come le perle di una collana e si incontrano in una città che è molte città. Questa storia di deformazione li costringerà a scegliere che ritmo dare al proprio movimento del ritorno.''



IRENE GIANESELLI

Giornalista, critico cinematografico SNCCI, pianista, attrice e drammaturga, scrittrice e regista, nel 2016 ha fondato l’Associazione Felici Molti.

Il misuratore del Mondo (2021) è il suo primo cortometraggio (vincitore e selezionato già in numerosi concorsi cinematografici internazionali) nato nell’ambito del Festival Conversazioni – La letteratura è di scena.

Il movimento del ritorno (Les Flaneurs Edizioni, 2021) è il suo primo romanzo.



INGRESSO gratuito con green pass.



Tel. 0805042665

