"Il Nodo" con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna al Teatro Norba di Conversano

Lo spettacolo "Il Nodo", con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna, subisce due variazioni di data per la sua tourneè pugliese nei teatri del Circuito TPP.

Al Teatro Norba di Conversano, lo spettacolo andrà in scena il 24 aprile anziché il 28 aprile, come inizialmente previsto e comunicato. I biglietti del 28 aprile saranno validi per la nuova date del 24 aprile. In caso di necessità si può procedere al rimborso dei biglietti entro il 10 aprile 2023. Per i biglietti acquistati al Teatro Norba ci si potrà recare al botteghino nei consueti orari di apertura.

Per i biglietti acquistati online il rimborso sarà gestito da Vivaticket tramite attivazione della pratica sul sito vivaticket.it. I biglietti acquistati nei punti vendita Vivaticket, saranno rimborsati nel punto vendita, sempre entro il 15 maggio.