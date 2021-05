A Palazzo Pesce “Il nostro concerto, le più belle canzoni d’autore”

13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 28 agosto 2021 alle ore 20.45 la corte all’aperto di Palazzo Pesce ospita “Il nostro concerto, le più belle canzoni d’autore” insieme alla voce di Patty Lomuscio e alle tastiere di Mario Rosini.



Un concerto in Puglia che saluta il mese di agosto attraverso un viaggio musicale all’insegna della grande tradizione cantautorale italiana: Ivano Fossati, Fabrizio De André, Pino Daniele, Jimmy Fontana e le loro canzoni più famose e amate dal pubblico di tutte le generazioni rivivranno nell’interpretazione di Patty Lomuscio, cantante con laurea in Musica Jazz con lode al conservatorio Piccinni di Bari, perfezionamento a New York, una carriera che la vede vincere numerosi concorsi internazionali e calcare prestigiosi palcoscenici in tutta Italia, una discografia a cavallo fra jazz e folk rock e docente di Canto jazz al Conservatorio Duni di Matera, e di Mario Rosini, cantante e pianista, una formazione classica al Conservatorio Piccinni di Bari, perfezionamento, fra gli altri, a Umbria Jazz, presidente della Commissione artistica del Premio Mia Martini, una incessante attività in sala di registrazione al fianco di artisti come Edoardo De Crescenzo, Eros Ramazzotti e Simona Bencini, e sul palco insieme a Michael Bublè, Al Jarreau e Dionne Warwick, e docente di Canto jazz al Conservatorio Duni di Matera.

