Alla Feltrinelli Point di Altamura l’incontro dal titolo 'Il peso delle parole'

Si conclude la rassegna Self made woman giovedì 18 maggio alle ore 18:30, presso la Feltrinelli Point di Altamura con l’incontro dal titolo Il peso delle parole. Self made woman compone il progetto “Women in progress”, realizzato da LeggerEdizioni APS. Il progetto è promosso da “Futura. La Puglia per la parità” e dal Consiglio regionale della Puglia.



Interviene Feliciana Zuccaro, autrice di “Per ogni volta che sei morta” (PeQuod edizioni), dialoga con l’autrice Mariapaola De Santis, giornalista.



Viviamo nell'idea che la morte non faccia parte della nostra vita, ma sia solo l'epilogo di questa. E invece, nei giorni che si susseguono, tra i corpi segnati dalla quotidianità, tra i litigi che in una coppia nascono e muoiono senza sosta, si muore infinite volte. Questa silloge vuole mettere in poesia il racconto di una coppia che si fa del male quotidianamente, trovando spazio nei dialoghi e nei ricordi di momenti passati e volte in cui si sono uccisi per poi trovare il modo di vivere. È un invito a non appesantire le parole, a non lasciare spazi vuoti e momenti di buio, a lasciarsi andare alla leggerezza.



La rassegna Self made woman si articola in una serie di appuntamenti in cui il dibattito culturale è l’elemento cardine e la risorsa fondamentale sulle pari opportunità, sull'autoimprenditorialità femminile, sulla promozione della lettura, contro l'iniquità sociale ed ogni tipo di stereotipo. Il filo conduttore è il genio femminile in un ampio ventaglio di campi che vanno dall'arte alla scrittura, passando per la cultura e per l'associazionismo. La promozione della lettura, del dialogo e del confronto sarà incentivata affinché vengano offerte reali e uguali opportunità di accesso e di fruizione al bene culturale, ad aggiornamenti utili per affermarsi nelle professioni, contro ogni tentativo di omologazione, facilitando la conservazione, la circolazione del patrimonio linguistico e socio-culturale. Avrà ampio spazio l'ambito del lavoro ed in particolare quello dell’imprenditoria femminile dove le idee, la creatività, la tenacia e la competenza delle donne possono rivelarsi una vera e propria carta vincente, a servizio e per il progresso di tutta la collettività.