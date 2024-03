Il pianista Georgi Mundrov a Modugno

Atteso evento a Palazzo Cesena di Modugno, dove, martedì 2 aprile alle ore 20,30, tornerà ad esibirsi in Puglia il pianista Georgi Mundrov, in un concerto organizzato dall'associazione Seven Arts in collaborazione con l'Associazione Musicale “Rocco Caporusso”. L'artista bulgaro è da sempre molto apprezzato, non solo per essere un grande virtuoso della tastiera ma anche per il suo modo di interagire con il pubblico, con cui ama condividere le proprie riflessioni musicali. Da tempo trasferitosi in Germania, dove insegna presso la Hochschule fur Musik di Saar, sin dall’inizio della sua carriera d’interprete ha tenuto concerti in tutta Europa, in America Latina, Australia e Medio Oriente. Si è esibito con prestigiose orchestre come la Maracaibo Symphony Orchestra in Venezuela, la Baden-Badener Philharmonie, la Filharmonia Slaska Katowice, laThüringen Philharmonie Gotha-Suhl in collaborazione con direttori come Werner Stiefel, Pavel Baleff, Dariusz Mikulski, Jonathan Kaell, Stanislaw Rybarczyk e Eduardo Werner Rahn. E’ regolarmente ospite nei principali festivals in Europa, Cina, Thailandia, Singapore, Canada e Stati Uniti. Mundrov eseguirà un programma incentrato sulle influenze della danza sui grandi compositori.

Bari, 26 marzo 2024

E' necessaria la prenotazione.

Tutte le informazioni sugli eventi sono disponibili sul sito internet

https://associazionesevenarts.it/

e sui canali social

Facebook (Associazione Seven Arts)



whatsapp: 3281565073 - 3282092511