Il pianista Michele Argentieri ed il clarinettista Nicola Bertolini con la filarmonica pugliese

Giovedì 23 maggio alle 20,30, presso l'auditorium della Casa del Mutilato, a Bari, ultimo appuntamento della rassegna “..con la Musica nel Cuore”.

L'evento, organizzato dall'Associazione Auditorium, in collaborazione con l'Associazione Seven Arts, vedrà esibirsi la prestigiosa Orchestra Filarmonica Pugliese diretta, per l'occasione, dai 2 vincitori della Master di Direzione d’Orchestra, Karan Amir Latifi e Pierangelo Pietracatella.

Il programma propone due meravigliosi concerti di W.A. Mozart, il Concerto per pianoforte e orchestra K466 e il Concerto per clarinetto e orchestra K622.

Giovanissimi e talentuosi i solisti, musicisti molto apprezzati a livello nazionale ed internazionale, il pianista Michele Argentieri ed il clarinettista Nicola Bertolini.

Degno e importante finale, quindi, per una stagione concertistica che ha riscosso grande successo di pubblico

Bari, 21 maggio 2024



Bari (Bari)

Auditorium della Casa del Mutilato - Bari, Largo Fraccacreta

Giovedì 23 maggio ore 20:30

necessaria la prenotazione.

Tutte le informazioni sugli eventi sono disponibili suI sitI internet delle associazioni

https://www.associazioneauditorium.it/ e https://associazionesevenarts.it/

whatsapp: 340.4142661 - 3281565073 - 3282092511

Per informazioni stampa:



+39 3281565073