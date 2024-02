“I concerti di primavera” alla Casa del Mutilato di Bari

Domenica 3 marzo, alle 19,00, presso l'auditorium della Casa del Mutilato di Bari, al Largo Fraccacreta, tornano i “Concerti di Primavera” organizzati dall'Associazione Seven Arts.

Ad esibirsi, per questo secondo appuntamento della stagione concertistica, sarà il giovannissimo e talentuoso pianista, Vito Saulle, eccellente rappresentante della scuola pianistica barese, tra le più vivaci e prolifiche del panorama musicale italiano.

Saulle presenterà un programma impegnativo e ricco di fascino con musiche di Mozart, Chopin e Liszt.

La Seven Arts, quindi, conferma, ancora una volta, la politica di grande attenzione verso musicisti giovani, ma di assoluto valore, che ha sin qui ottenuto grande apprezzamento da parte del pubblico.



