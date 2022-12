Il pianoforte di Massimo Albanese a Gioia del Colle per l’ospedale San raffaele di Milano e per la lega italiana fibrosi cistica

Massimo Albanese, giovane ed eccezionale pianista e compositore, notato dal team di Achille Lauro e da numerosi personaggi dello spettacolo come Enrico Vanzina, Mariagrazia Cucinotta, Michele Zarrillo e Alberto Veronesi, torna con un nuovo tour: il 22 Dicembre tappa al Teatro Rossini di Gioia del Colle (Bari).

Parte dei ricavi sarà donato alla Lega Italiana Fibrosi Cistica per la ricerca e all’Ospedale San Raffale di Milano per il progetto “Contro ogni dipendenza, depressione e sofferenza” (in collaborazione con il rapper Tony Effe).



Ospiti della serata il chitarrista Graziano Mastromarino, la flautista Alessia Stasolla, la cantautrice Zingara e il corpo di ballo Arte Danza.



Ingresso libero con raccolta fondi.



+39 328 571 2248