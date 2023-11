“C’era una volta il jazz” del Pino Picherri trio al Palazzo Rubino di Triggiano

Venerdì 24 novembre al Palazzo Rubino di Triggiano (Ba) l'associazione Al Nour, diretta da Angela Cataldo, all’interno della rassegna del festival “Ya Salam”, proporrà il concerto “C’era una volta il jazz”, con il Pino Pichierri Trio, composto da Pino Picchierri al clarinetto e al sax soprano, Mike Zonno al contrabbasso e in voce e Renzo Bagorda al banjo.

A caratterizzare questo progetto c’è sicuramente la mole creativa portata dai tre esperti musicisti, con alle spalle una formazione di conservatorio e un percorso artistico ricco e variegato. Ciò nonostante ancora sono attratti dalla magia che circondava la musica di New Orleans, le origini del jazz, che hanno dato poi lo start allo sviluppo musicale. E con questo progetto, attraverso la musica e il racconto, esplorano proprio questa evoluzione.

Lo spettacolo musicale sarà incentrato sui classici tra cui “Indiana”, “When the saints go marching in”, “St Louis Blues”, “Sweet Georgia Brown”, straordinarie canzoni di George Gershwin tipo “Un Americano a Parigi” o “I got rhythm”, famose composizioni di Ellington come ad esempio “Mood Indigo” o “Caravan”, musiche legate a colonne sonore quali “Stardust”, “Amapola”, “Si tu vois ma mère” ed alcuni brani della tradizione italiana che si rifaceva ai “ritmi” provenienti da oltre oceano. Non mancheranno tra un brano e l’altro aneddoti e piccoli racconti.

Durante l’esibizione sarà anche proposta una degustazione di vino primitivo di Gioia del Colle a cura della cantina Agricola Armònja.

Palazzo Rubino – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3711929045

Inizio spettacolo: 21:00