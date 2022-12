Il ponte dell'Immacolata con Pugliarte

In occasione del ponte dell'Immacolata, Ti proponiamo una serie di esperienze per viaggiatori a caccia di avventure e local che hanno voglia di bellezza.

09/12 ore 10.00 Puglia Archeo Trekking - Tra Culto e Grotte (Ostuni). Alessandro T. vi porta in un nuovo ed entusiasmante trekking tra natura e archeologia

Costo: 15 € (GRATUITO PER I MINORI)

Prenotazione via WhatsApp al 3403394708

_________________________________________

09/12 ore 10.30 Polignano: tra Pirati e Leggende. Visita guidata teatralizzata condotta da Arturo e Pasquale.

Costo: 15€ (GRATUITO PER I MINORI)

Prenotazione via WhatsApp al 3403394708

_________________________________________

09/12 ore 18.00 I Sotterranei di Taras. Accompagnati da Alessandro R. viaggeremo a ritroso nel tempo che ci porterà nel cuore sotterraneo di Taranto.

Costo: 10€ + 2 € di ingresso ai sotterranei (GRATUITO PER I MINORI)

Prenotazione via WhatsApp al 3403394708

__________________________________________

09/12 ore 10.30 visita al Museo archeologico di Santa Scolastica. Insieme a Mariangela scopriremo la storia antica del nostro territorio immergendoci all'interno dello splendido complesso di Santa Scolastica.

Costo: 10 € (GRATUITO PER I MINORI)

Prenotazione via WhatsApp al 3403394708

_________________________________________

09/12 ore 17.00 Bari Floreale. Insieme a Mariangela scopriremo uno dei periodi più floridi per l'architettura barese. A cavallo tra 800 e 900 visiteremo gli edifici liberty e l'art nouveau della nostra città.

Costo: 10€ (GRATUITO PER I MINORI)

Prenotazione via WhatsApp al 3403394708

__________________________________________

10/12 ore 18.00 Aperitivo a Palazzo Fizzarotti. Alessandro D. vi porta nelle stanze del palazzo eclettico più bello di Bari.

Costo: 20€ (GRATUITO PER I MINORI)

Prenotazione via WhatsApp al 3403394708

___________________________________________

10/12 ore 10.00 Puglia Archeo Trekking - Il Bosco delle Pianelle (Martina Franca). Alessandro T. vi porta con un nuovo trekking nel bosco delle Pianelle tra natura e architettura.

Costo: 15€ (GRATUITO PER I MINORI)

Prenotazione via WhatsApp al 3403394708

___________________________________________

10/12 ore 17.30 Bari sotto la città. Cammineremo nei sotterranei della città vecchia alla scoperta di storie di uomini e di cose che ancora oggi sono presenti sotto i nostri piedi

Costo: 15€ (ingressi ai siti inclusi) - Visita gratuita per i minori.

Prenotazione via WhatsApp al 3403394708

___________________________________________

11/12 ore 10.30 Bari Bizantina. La nostra Mariangela ci porterà alla scoperta di Palazzo Simi e della chiesa di Santa Maria del Buonconsiglio.

Costo: 10€ (GRATUITO PER I MINORI)

Prenotazione via WhatsApp al 3403394708

___________________________________________

11/12 ore 10.00 Puglia Archeo Trekking - La Gravina di Laterza. Alessandro T. Vi porta alla scoperta del canyon più profondo d'Europa.

Costo: 15€ (GRATUITO PER I MINORI)

Prenotazione via WhatsApp al 3403394708

____________________________________________

11/12 ore 18.00 Bari e il Mare con aperitivo finale. Esplorando gli edifici realizzati nel periodo fascista vi racconteremo la loro storia e la loro architettura.



Prenotazione via WhatsApp al 3403394708