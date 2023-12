Il presepe vivente nel borgo antico di Casamassima

Il “Presepe Vivente nel borgo antico” giunge quest’anno alla sua 16esima edizione. L’iniziativa, anno dopo anno, riscuote il plauso di molti: apprezzamenti, attestazioni di stima e sentito entusiasmo per quello che ci sforziamo di trasmettere ci motivano a proseguire ancora sulla strada della testimonianza viva.

Il progetto coinvolge numerosi carismi, tutti verso il comune obiettivo di evangelizzare. Non si tratta, infatti, di uno spettacolo che vede in scena figuranti addestrati e pronti a recitare a memoria il Vangelo: il Presepe Vivente è un punto di arrivo del cammino della comunità parrocchiale; un momento in cui ciascuno è chiamato a mostrare, pur calandosi in una parte, il suo fervore cristiano e la sua fede.

La collaborazione dei 160 figuranti che scelgono di vestire i panni del popolo di Betlemme e di partecipare alla personificazione della più grande narrazione della storia contribuisce a conferire al Presepe l’aura dell’autenticità. Il nostro impegno è profuso a lasciare immergere lo spettatore in uno scenario il più possibile vicino al vero che rievochi le atmosfere di un tempo, di quel tempo che ha accolto la nascita di Nostro Signore, venuto ad irrompere nelle nostre vite.

L’evento è patrocinato dalla Regione Puglia, dalla città metropolitana di Bari e dal Comune di Casamassima; fondamentale è il volontario e generoso contributo delle varie associazioni del territorio e degli esercizi commerciali locali, che in vari modi offrono la loro disponibilità alla partecipazione e che sentitamente vogliamo ringraziare.



Appuntamento, dunque, al 28 e 29 dicembre 2023. Apertura alle ore 18:00, fino alle ore 23:00. Ingresso da Corso Garibaldi (angolo Via Porta nuova).