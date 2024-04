Il prestigioso duo Perpich-camicia per la Seven arts

Giovedì 2 maggio, alle ore 20,30, presso l'auditorium della Casa del Mutilato di Bari, al Largo Fraccacreta, nuovo attesissimo evento per i “Concerti di Primavera” organizzati dall'Associazione Seven Arts.

Ad esibirsi saranno i maestri Alessandro Perpich al violino e Pierluigi Camicia al pianoforte, due artisti che per talento e fama non hanno, certo, bisogno di presentazione.



Il programma prevede tre importanti sonate nel repertorio per violino e pianoforte e, in particolare, la Sonata n. 21 in mi minore K304 di Mozart, la sonata Sonata in re minore n. 1, op. 75 di Saint-Saens e la sonata n 3 op 45 in Do minore di Grieg.