Giuseppe Cocchiara a capurso con il suo libro "Cercasi animatori"

L'esordio come scrittore del barese Giuseppe Cocchiara, noto per essere uno dei componenti storici del gruppo de I Comisastri. Cocchiara, attore di vari programmi e show televisivi, presenterà infatti al pubblico il suo primo libro dal titolo "Cercasi animatori". La trama, tratta da un'esperienza vera, parla di due amici che condividono assieme la passione per l'animazione, sin dai tempi dell’oratorio; ben presto i due si catapulteranno in una realtà ben diversa da quella del loro villaggio. La prefazione è curata dall'amico e collega Piero Bagnardi. Gli appuntamenti dell'incontro con l'autore sono lunedi 21 settembre a Valenzano, presso i campetti AnspiVal ore 19:30, martedì 22 settembre a Capurso, presso il chiostro del Santuario della Madonna del pozzo ore 19:30, e venerdì 25 settembre a Cellamare presso il Castello Caracciolo di Cellamare ore 20:30. Per entrambi gli eventi, saranno presenti varie personalità del mondo artistico locale.