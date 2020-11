Presentazione web del primo libro di Marco Angelillo

Dopo il successo del libro "Signor Blu" dell’autore Piero Bagnardi, la casa editrice campana Saggese Editori è pronta per una nuova uscita di un altro giovanissimo autore pugliese.

Giovedì 3 dicembre 2020, ore 18.00, sulla pagina Facebook “Saggese Editori” si terrà la prima presentazione ufficiale del libro “Decisamente, forse” di Marco Angelillo.

Considerando le normative applicate per il decreto, DPCM 4 marzo 2020, che vieta ogni tipo di assembramento, sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza, la conferenza sarà trasmessa esclusivamente sulla pagina Facebook “Saggese Editori” e sarà presentata dall’autrice Viviana Guarini, nonché curatrice della prefazione del libro e dall’autore Marco Angelillo.

L’editore Francesco Maria Saggese: “Non è stato facile adattarsi ai tempi che corrono, ma è giusto continuare a lavorare e a sognare, auspicando che questo brutto e travagliato periodo finisca presto. Marco è un ragazzo brillante e sono sicuro che questa pubblicazione, accompagnata dalla sua dedizione al lavoro, e alla voglia di sognare, sarà il primo passo di un lungo e meraviglioso percorso”.