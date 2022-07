Alla Casa di Pulcinella con la rassegna Estate a Teatro con i piccoli, in scena 'Il principe e il povero'

Un’estate all’insegna del teatro per bambini e ragazzi alla Casa di Pulcinella con la rassegna Estate a Teatro con i piccoli: un modo per trascorrere l’estate all’insegna del teatro e del divertimento. Un'occasione per grandi e piccini per stare insieme e ascoltare, al fresco del teatro climatizzato, nuove e incredibili storie. In scena la compagnia Granteatrino con:

IL PRINCIPE E IL POVERO

Mercoledì 20 e giovedì 21 LUGLIO ORE 18.30

Teatro Casa di Pulcinella

spettacolo di attori e burattini

con Anna Chiara Castellano Visaggi e Luca Mastrolitti

pupazzi Natale Panaro

scene Anna Chiara Castellano Visaggi

regia Paolo Comentale

dai 5 ai 10 anni

Lo spettacolo – liberamente ispirato al romanzo di Mark Twain – racconta la storia di Edoardo e Tom, due ragazzi perfettamente identici: stessi occhi, stessi capelli e uguale altezza. Sono forse gemelli? No. Edoardo è un principe, nato in un palazzo reale, mentre Tom è nato in una misera casa. Tom sogna di entrare nel palazzo per poter vivere una giornata da vero principe. Edoardo, invece, si sente soffocare dalla vita rigida e noiosa di corte e desidera uscire per vedere il paese. Un giorno Edoardo e Tom s’incontrano e scoprendo di essere identici come gemelli, per gioco si scambiano i vestiti: il principe diventa povero e il povero diventa principe. Per un giorno. Quando si ritrovano dopo un’intera giornata passata nei panni dell’altro, hanno un modo molto diverso di vedere le cose.

Le differenze economiche possono influenzare tutta la crescita di un bambino, ma non minarne la vera natura. E dall’esperienza di vita si può trarre lezione, com’è dimostrato nella storia di Mark Twain.

Un allestimento molto giocoso in cui un narratore attore interagirà con gli spettatori per coinvolgerli nelle vicende e per dialogare con i burattini protagonisti della storia.

Il testo pone l’accento su quanto, nonostante le differenze economiche e culturali, la natura del bambino sia assolutamente la stessa a prescindere dalla provenienza familiare e come ognuno di essi possa, come il Povero di Twain, manifestare grande saggezza e generosità a prescindere dalla sua estrazione sociale.

Info e prenotazioni tel. 080 534 4660

Teatro Casa di Pulcinella

Arena della Vittoria 4/a BARI

tel 080.5344660 fax 080.5340686

www.casadipulcinella.it