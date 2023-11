Il prof. Trifone Gargano ospite all’Istituto Tecnico Vito Sante Longo di Monopoli per la presentazione del libro 'Calvino Pop'

L’autore incontra i lettori, nel posto che più di tutti promuove la lettura e la cultura. Il Prof. Trifone Gargano sarà protagonista, sabato 25 novembre, presso l’Istituto Tecnico Vito Sante Longo di Monopoli (BA), dove alle 10, nell’auditorium della sede di via Beccaria, incontrerà gli studenti delle classi quinte per presentare il suo ultimo lavoro letterario, “Calvino Pop” (Progedit 2023). Dopo i saluti della Dirigente del Vito Sante Longo, la Dott.ssa Teresa Loiotile, l’autore dialogherà con la Prof.ssa Valentina Perrone, giornalista e scrittrice. L’evento rientra nel “Progetto lettura” della scuola, a cura del Dipartimento Umanistico.

“Siamo felici e onorati di ospitare un autore di così grande spessore qual è il Prof. Gargano – dichiara la Dirigente del Vito Sante Longo, la Dott.ssa Teresa Loiotile – il suo sapere e la sua esperienza saranno uno stimolo prezioso per i nostri ragazzi e la sua presenza un’occasione formativa importante, non soltanto da un punto di vista culturale, ma anche per entrare in contatto diretto con la parte autoriale dell’universo lettura. Sarà un’occasione tangibile di “commistione” tra le discipline, mi riferisco in particolare a Calvino precursore della moderna Intelligenza Artificiale, validando la nostra idea della reciproca contaminazione tra gli ambiti di apprendimento che non possono mai essere considerati compartimenti stagni. L’evento, inoltre, renderà la nostra scuola hub territoriale: per l’occasione, infatti, ospiteremo altre istituzioni scolastiche del territorio, mettendo in pratica quel “fare rete”, unico ed irrinunciabile, che è parte integrante della nostra mission di condivisione del sapere e della nostra idea di apprendimento permanente mai scisso da nessuno dei suoi momenti”.



IL LIBRO. Non esiste un solo Italo Calvino. Non c’è solo lo scrittore della “Trilogia degli antenati”, o il Calvino de "Il sentiero dei nidi di ragno", o l’autore de "Le città invisibili". No. Come in un gioco combinatorio, alla stessa maniera dei giochi narrativi ch’egli faceva con i suoi Tarocchi, e con "Il castello dei destini incrociati", esistono tanti Italo Calvino, permutabili tra loro, tutti possibili, tutti fecondi. In questo libro, Gargano ha provato a raccontare alcuni aspetti e volti di Italo Calvino poco conosciuti, come il Calvino giornalista sportivo, o il Calvino autore di una antologia scolastica; ma anche un Calvino gourmet, che scrive di cibo (quello buono e quello spazzatura). Un Calvino autore di canzoni pop e di protesta, ma anche autore di libretti per musica operistica. C’è pure un Calvino cibernetico, che sessant’anni fa vagheggiava e scriveva di una macchina capace di produrre autonomamente testi di senso compiuto, poesie e romanzi compresi. Questa macchina, oggi, esiste, e sono le app tipo ChatGPT (della OpenAI), capaci di generare testi, opere d’arte e musiche. Dunque, un Italo Calvino multiforme, tutto da scoprire, quello presente nelle pagine di questo libro. (Fonte: www.progedit.com).

L’AUTORE. Trifone Gargano è professore presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con l’insegnamento Lo sport nella letteratura, e insegna Linguistica italiana presso il Corso di Laurea magistrale in Scienze della mediazione linguistica a Foggia. È docente a contratto di Letteratura italiana presso la Pontificia Università Urbaniana (Roma). Ha insegnato Didattica della lingua italiana per l’Università di Foggia e Storia della lingua italiana presso l’Università di Stettino (Polonia). Docente di liceo, è autore di numerose pubblicazioni e collabora con l’Enciclopedia Treccani, con il quotidiano "L'Attacco" di Foggia e con diversi blog letterari. Realizza lezioni-spettacolo sui classici della letteratura italiana ed è commentatore televisivo e radiofonico. Con Progedit ha pubblicato: La letteratur@ al tempo di Facebook (2016); Geo-Storia della lingua italiana (2016); Dante. La Commedia divina (2017); I come italiano (2017); Infinito pop (2019); Dante pop e rock (2021); La Divina Commedia, edizione integrale, con parafrasi (2021); La “Divina Commedia” in 100 selfie (2021); Calvino pop (2023). (Fonte: www.progedit.com).