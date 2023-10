Il ritorno del New Jazz Sound Duo: lezione di musicoterapia e mini-live al Pentagramma

Una speciale lezione-concerto dedicata al tema della musicoterapia, con un mini-live finale. Il New Jazz Sound Duo (Annarita Romito e Francesco Lamesta, in arte Frank Rouge) torna da protagonista sulla scena musicale barese. Sabato 11 novembre, a partire dalle ore 18, il duo sarà ospite della scuola di musica 'Il pentagramma' per un appuntamento che si preannuncia denso di emozioni.

La prima parte dell'evento sarà dedicata a una lezione-concerto dal titolo "Musicoterapia: Viaggio verso la scoperta di noi stessi", sviluppata e condotta dalla stessa Annarita Romito, con intermezzi musicali insieme a Francesco Frank Rouge. Un viaggio affascinante, in Partnership con l'associazione Culturale "DiversArte" di Bari (guidata dagli stessi Romito-Lamesta) che condurrà i partecipanti, di step in step, alla riscoperta di sè stessi, "in quanto tutti noi siamo Suono, Musica. Si nasce con il senso del ritmo. Tutto, ha origini dai 9 mesi di Gestazione ("Gestalt")...da quel periodo di vita intrauterina".

In chiusura della serata, si terrà il mini-live musicale che avrà come protagonista nuovo "Singolo" del "New Jazz Sound Duo" (NJSD2023 Tour). Un nuovo lavoro musicale, firmato dal noto duo composto dai musicisti e cantautori baresi Annarita Romito e Francesco Lamesta (in arte Frank Rouge), in cui i due artisti fondono i loro "mondi musicali": Annarita proviene dal Jazz, dal Blues, dalla Bossa Nova; Frank dal Punk, dalla New Wave, dal Rock, dal Pop d'Autore. Un lavoro discografico realizzato con le "Friends 4 Arts" S.r.l. Production e la "Setticlavio Edizioni" S.a.s. (di Milano).

"New Jazz Sound Duo" Singolo - Il primo brano, "Psycho' Stories", è composto, in testo e in musica, da Francesco Frank Rouge). Il secondo, "Blues della strada ferrata" è composto, in musica, da Annarita Romito. Testo scritto "a quattro mani" da Annarita Romito e Daniele Neri, scrittore e poeta. Arrangiamenti a cura di Giuseppe Paolo Laudadio (Pino Laudadio); esecuzioni brani a cura dei musicisti Turnisti, artisti di spessore internazionale. Il primo brano è dal sapore Jazz/New Wave (con venature di Rock antico); il secondo brano, invece, è un Soul/Blues.