Il sabato 25/07 Trappeto Summer one night in Formentera + party Pelled'oca

Sabato 25 LUGLIO TRAPPETO PRESENTA Doppia situazione:



PISTA AGRUMETO: One Night in Formentera IL TRAPPETO



Il party ufficiale della ISLA BONITA torna a MONOPOLI ed è pronto a farvi vivere una vera e propria #OneNightinFormentera!

Lasciati trasportare dal ritmo e dai colori unici della Isla Bonita



2a PISTA ETNIC

Pelled’oca al trappeto La notte delle Farfalle. Una notte che nelle sue forme sarà fantastica e sorprendente!!! vi regalerà musica scenografie a tema!!



PELLED’OCA uno stile di vita



Djs dell'evento Italo Perez Tony Loco



TICKET dalle 23 circa: Ingresso selezionato in lista SICILIANO (da comunicare all'ingresso) 15€ con consumazione alcolica



Tavoli a partire da 250€ con 2 kit inclusi



IL TRAPPETO

C.da Cristo delle Zolle, 207

70043 Monopoli (Italia)

INFO 3282677160