Presentazione del libro 'Il segreto del respiro'

Al centro della vicenda lo sportivo Naso Tommaso che narra la sua storia e i suoi successi al famoso comunicatore Naseus, venuto da Milano a Bisceglie proprio per conoscere i segreti dell’atleta.



Il territorio di Bisceglie e i suoi dintorni diventano terreno fertile in cui, in undici capitoli, si snoda il racconto di Naso Tommaso. Il risultato è un volume intenso e ricco di colori ma anche di altrettante informazioni e nozioni sulla salute, e sulla respirazione in particolar modo, che se applicate cambieranno in meglio le giornate di ogni lettore.



Edito dalla casa editrice unaltropuntodivista il libro “Il Segreto del Respiro” dà la possibilità di approfondire le tematiche trattate grazie a QrCode che si trovano alla fine di ogni capitolo e che rimandano a video specifici.

Un’opera trasversale, con un linguaggio semplice ma specifico, fruibile a tutte le fasce d’età.



