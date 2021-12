IL SENSO DELL’AMICIZIA 7^ EDIZIONE

Sammichele di Bari, sabato 11 dicembre 2021 ore 18,30

Sala Biblioteca Comunale, Via A. Diaz n.33

“Incontro tra amici appassionati delle antiche tradizioni popolari tra cui la lingua del cuore: il Dialetto!”



Il Blog Culturale no profit Puglia Free Flight col Patrocinio del Comune di Sammichele di Bari, presenta sabato 11 dicembre 2021 a partire dalle ore 18,30 la 7^ Edizione de IL SENSO DELL’AMICIZIA, presso la Sala Biblioteca Comunale, con Ingresso Libero *.



E’ un incontro tra Amici speciali che si “sfidano” a suon di poesie, aneddoti, racconti dialettali, il tutto impreziosito da interventi ispirati dalla passione per la tradizione popolare dialettale e classica natalizia.



INTERVENTI

Sindaco Comune di Sammichele di Bari

Lorenzo NETTI



MODERATORE Giacomo Loconsole



OSPITI

BARI: Gigi De Santis, Duo Appunti di Viaggio, Felice Giovine, Emanuele Zambetta

BISCEGLIE: Nicola AMBROSINO

CASAMASSIMA: Giuseppe Emilio Carelli, Francesco Ferrante

SAMMICHELE di BARI: Candido Daresta, Mariana Gasparro

SANTERAMO IN COLLE: Vito Sciacovelli

TURI: Pasquale DEL RE



STAFF

Alice Basile, Candido Daresta, Mariana Gasparro, Roberta Loconsole, Nicola Magaletti, Nika Monteleone, Elisabetta Savino, Lucrezia Schiavone, Stefano Sorrenti, Maria Spinelli, Maria Tornasello

COLLABORAZIONI

Pubblica Assistenza (Sammichele di Bari)



Con la Direzione artistica di Giacomo Loconsole, completa lo Staff di Puglia Free Flight:

Roberta Loconsole (Comunicazione, P.R.)

Nicola Magaletti (Coordinamento Audio-Video)

Nika Monteleone (Gadget, Accoglienza)

Candido Daresta e Maria Spinelli (Accoglienza)



Si ringrazia anticipatamente per la diffusione dell’evento.



* L’evento si svolgerà nell’osservanza delle linee guida della normativa vigente anti Covid-19. (D.L. n.105/2021). All’ingresso in Sala è obbligatorio esibire il Green Pass e indossare la mascherina . E’ previsto il controllo della temperatura con termoscanner



E’ un evento PUGLIA FREE FLIGHT blog culturale no profit



Internet: https://pugliafreefligh.blogspot.com