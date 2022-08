Il senso dell’amicizia 8^ edizione speciale estate con il dialetto

Il Blog Culturale no profit Puglia Free Flight, Vivi Casamassima, Fondazione Mons. Don Sante Montanaro, Studio Macino, col Patrocinio del Comune Casamassima, presso Piazza del Popolo (Centro Storico) con inizio alle ore 19,00 presentano l’8^ Edizione de Il Senso dell’Amicizia - Speciale estate 2022 in compagnia del Dialetto: La lingua del Cuore!

È un incontro tra Amici speciali che si “sfidano” a suon di poesie, aneddoti e racconti dialettali, impreziosito da interventi ispirati dalla passione per la tradizione popolare dialettale.

Lo scopo è anche quello di far conoscere Casamassima e il Centro Storico del Paese Azzurro, ospitando personalità del mondo della cultura, arte, musica, amministratori pubblici (sindaci e assessori) nonché appassionati della lingua locale provenienti da varie città pugliesi.

Si ringraziano gli artisti, gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile l’evento.

IL SENSO DELL’AMICIZIA

8^ EDIZIONE speciale estate

Casamassima, sabato 10 set. 2022 ore 19,00

Piazza del Popolo (Centro Storico)

Incontro tra amici appassionati delle antiche tradizioni popolari tra cui la lingua del cuore: il Dialetto!



SALUTI

Giuseppe Nitti - Sindaco Comune di Casamassima

Azzurra Acciani - Assessora alla Cultura Comune di Casamassima

Nica Ferri Presidente Fondazione Don Sante Montanaro



MODERATORI

Giacomo Loconsole e Rosy Ciccarone



OSPITI

BARI: Michele Aprile, Gigi De Santis, Duo Appunti di Viaggio

Felice Giovine, Emanuele Zambetta

BISCEGLIE: Nicola Ambrosino

CASAMASSIMA: Peppino Castellano

SAMMICHELE di BARI: Candido Daresta

SANTERAMO in COLLE: Vito Sciacovelli

TRANI: Marco Pilone



DIREZIONE ARTISTICA

Giacomo Loconsole (Puglia Free Flight)



Si ringrazia anticipatamente per la diffusione dell’evento.



INGRESSO LIBERO

Il Dialetto è una lingua e come tale deve essere rispettata e parlata senza indugi. Sebbene oramai in disuso, è nostro dovere salvaguardare questo grande patrimonio culturale da tramandare alle giovani e future generazioni (G.L.)



