IL SENSO DELL’AMICIZIA 9^ EDIZIONE sabato 10 dicembre 2022 presso l'Auditorium Officine UFO ore 18,30 Via Amendola n. 28 – Casamassima (a fianco Caserma Carabinieri)

“Incontro tra amici appassionati di Cultura e delle antiche tradizioni popolari tra cui la lingua del cuore: il Dialetto!”



Puglia Free Flight © blog culturale no-profit e Laboratorio Urbano Officine UFO, con il Patrocinio del Comune di Casamassima e della Pro Loco di Casamassima, presentano la 9^ Edizione de IL SENSO dell’AMICIZIA.



L'evento che si terrà a Casamassima, sabato 10 dicembre 2022 a partire dalle ore 10,00 con l’Estemporanea di Pittura a cura di Laura Castellano, Marcella Clori e Valentina Gasbarro, mentre alle 18,30 inizierà lo spettacolo, sempre presso l’Auditorium Officine UFO, Via Amendola n.28, con Ingresso Libero (fino ad esaurimento posti).



''Se desiderate trascorrere una serata spensierata e in armonia con il cuore e con la mente, allora… venite a trovarci a Casamassima “Il Paese Azzurro”, che vi attende con la sua proverbiale ospitalità, il caratteristico Centro Storico dipinto di Azzurro, il calore della gente e le bontà gastronomiche che la contraddistinguono.

Assisterete ad un incontro tra Amici speciali che si “sfideranno” a suon di Poesie, Aneddoti, Racconti Dialettali, il tutto impreziosito da interventi musicali alcuni dei quali ispirati dalla passione per la tradizione popolare dialettale e classica natalizia''.



Prestigiosi gli Ospiti presenti qui in ordine alfabetico:

Nicola Ambrosino, Michele Aprile, Michael Baia, Giuseppe Emilio Carelli, Rosy Ciccarone, Rocco Corriero, Gaetano D'Aloia, Candido Daresta, Gigi De Santis, Duo Appunti Di Viaggio, Francesco Ferrante, Mariella Foggetti, Felice Giovine, Mina Panaro, Marco Pilone, Gianni Serena, Vito Sciacovelli, Emanuele Zambetta, Rosaria Zonno. Conducono Rosy Ciccarone e Giacomo Loconsole.

È prevista l’anteprima degli eventi a cura di Puglia Free Flight come “Dedicato alla Donna oltre l’8 marzo” e MAGICON 2023 che è un evento giovanile ispirato al mondo Cosplay, Fumetti, Arte e Creatività. Divertimento assicurato, non mancate, Vi aspettiamo!



È un evento PUGLIA FREE FLIGHT blog culturale no profit

Direzione Artistica Giacomo Loconsole



Internet: https://pugliafreefligh.blogspot.com