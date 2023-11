'Il senso dell'amicizia' - 11esima edizione

IL SENSO dell’AMICIZIA 11^ Edizione sabato 9 dic. 2023 ore 19,00 Auditorium Officine UFO Via Amendola 28 - Casamassima Puglia Free Flight (Blog Culturale no profit) Menti CreAttive (Associazione di Promozione Sociale), con il Patrocinio di: Comune di Casamassima e Pro Loco di Casamassima, presentano: lo spettacolo Il Senso dell’Amicizia - 11^ Edizione in compagnia del Dialetto “La lingua del Cuore”, presso l’Auditorium Officine UFO (Via Amendola 28), con inizio alle ore 19,00. È un incontro tra artisti di alto livello, Amici che si esibiranno attraverso poesie, aneddoti, racconti dialettali, cabaret e interventi vari strumentali e musicali (musica leggera, celebri romanze di opere liriche, brani natalizi ed altri ispirati dalla passione per la tradizione popolare dialettale). La creatività artistica sarà presente con la Mostra Artistico-Pittorica e dei Presepi a partire dalle ore 10,00 all’ingresso dell’Auditorium di Via Amendola 28 a fianco della Caserma dei Carabinieri Saranno presenti personalità del mondo della Cultura, Arte, Musica, Amministratori Pubblici (sindaci e assessori) nonché appassionati della lingua locale provenienti da varie città pugliesi. Lo scopo è anche quello di far conoscere Casamassima “il Paese Azzurro” col suo splendido Centro Storico. Si ringraziano gli artisti, gli sponsor e tutti coloro che contribuiranno a rendere possibile l’evento. CONDUCONO Giacomo Loconsole e Miriana Nacucchi ARTISTI Rossella Petronelli, Magda Marfelli, Lorenzo Stano, Gigi Cristantielli. OSPITI BARI: Michele Aprile, Gigi De Santis, Mariella Foggetti, Felice Giovine, Paolo Lepore Vito Romita, Giovanna Trisciuzzi, Emanuele Zambetta BISCEGLIE: Nicola Ambrosino BITONTO: Leonardo Salierno CASAMASSIMA: Giuseppe Emilio Carelli, Francesco Ferrante, Vito Tanzella MARTINA FRANCA: Antonio M. Fumarola, Giovanni Nardelli, Gianni Nasti, Maria C. Ricci MOLA di BARI: Antonio Palumbo MONOPOLI: Cosimo Loperfido MOTTOLA: Mina Panaro, Michael Baia PALAGIANO Gaetano D’Aloia SAMMICHELE di BARI: Candido Daresta TRANI: Marco Pilone DIREZIONE ARTISTICA Giacomo Loconsole (Puglia Free Flight) INGRESSO LIBERO Il Dialetto è una lingua e come tale deve essere rispettata e parlata senza indugi. Sebbene oramai in disuso, è nostro dovere salvaguardare questo grande patrimonio culturale immateriale da tramandare alle giovani e future generazioni (G. L.) PUGLIA FREE FLIGHT blog culturale no profit Mail: pugliafreeflight@gmail.com - Internet: https://pugliafreefligh.blogspot.com