Al Teatro Piccinni lo spettacolo teatrale “Il silenzio grande”

Parte da Taranto il tour dello spettacolo teatrale “Il silenzio grande”, commedia scritta da Maurizio De Giovanni autore del romanzo I bastardi di Pizzofalcone da cui è stata tratta l’omonima serie televisiva di successo, e con la regia di Alessandro Gassmann che, dopo la versione teatrale, ha presentato al Festival del Cinema di Venezia quest’anno anche la versione cinematografica del suo lavoro.

Nato da una chiacchierata sul set de “I bastardi di Pizzofalcone”, quello che andrà in scena sul palco del Teatro Fusco (15 e 16 febbraio) nella città dei due mari, e poi al Piccinni di Bari (dal 17 al 20 febbraio) - per le stagioni teatrali organizzate dalle amministrazioni comunali in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, - è uno spettacolo dedicato ai rapporti familiari e al tempo che scorre. In scena ci saranno Massimiliano Gallo, Stefania Rocca, Antonella Morea, Paola Senatore e Jacopo Sorbini.

“Ho approfondito la mia conoscenza delle umanità raccontate da De Giovanni, interpretando l'ispettore Lojacono nella fortunatissima serie televisiva, giunta alla seconda stagione, I bastardi di Pizzofalcone. Quando in una pausa a pranzo con Maurizio parlammo de Il silenzio grande vidi l'idea nascere lì in pochi minuti. Ebbi subito la sensazione che, nelle sue mani, un tema importante come quello dei rapporti familiari, del tempo che scorre, del luogo dove le nostre vite scorrono e mutano negli anni, ovvero la casa, avrebbe avuto una evoluzione emozionante e sorprendente. Questo è spettacolo dove le verità che i protagonisti si dicono, a volte si urlano o si sussurrano, possano farvi riconoscere, dove, come sempre accade anche nei momenti più drammatici, possano esplodere risate, divertimento, insomma la vita. Questa storia ha poi al suo interno grandissime sorprese, misteri che solo un grande scrittore di gialli come Maurizio De Giovanni avrebbe saputo maneggiare con questa abilità e che la rendono davvero un piccolo classico contemporaneo” dice Gassmann.

In occasione dello spettacolo a Bari ci sarà anche il secondo appuntamento del format di ricerca e formazione del pubblico del Teatro Pubblico Pugliese, nell’ambito della Stagione Teatrale 2021/2022 del Comune di Bari, “La Palestra - Esercizi di cultura quotidiana” a cura dell’autore Francesco Asselta, nato dall’esigenza di tornare a condividere un momento corale di avvicinamento al teatro dopo la fase acuta della pandemia che ha interrotto le vite di tutti. L’appuntamento per l’esercizio n.2 sarà all’I.I.S.S. Marco Polo di Bari venerdì 18 alle ore 11.

SCHEDA SPETTACOLO

DIANA OR.I.S.

Massimiliano Gallo, Stefania Rocca, Antonella Morea

IL SILENZIO GRANDE

una commedia di Maurizio De Giovanni

con Massimiliano Gallo, Stefania Rocca, Antonella Morea, Paola Senatore, Jacopo Sorbini

regista assistente Emanuele Maria Basso

scene Gianluca Amodio

costumi Mariano Tufano

light designer Marco Palmieri

suono Paolo Cillerai

elaborazioni video Marco Schiavoni

musiche originali Pivio& Aldo De Scalzi

regia ALESSANDRO GASSMANN

