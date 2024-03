'Il suicidio nelle divise', da Bari una proposta di legge per la riforma del reato di istigazione al suicidio

Venerdì 15 marzo ore 18 presso la sala convegni della clinica La Madonnina di Bari si terrà l'evento dal titolo "Il suicidio nelle divise", che vedrà come relatori l'avvocato Laura Lieggi, del foro di Bari, esperta in contenziosi in materia lavoristica, e l'avvocato Antonio Maria La Scala, penalista del foro di Bari esperto in diritto penale della pubblica amministrazione. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Francesca Rodolfo.

Nel corso dell'evento due saranno i momenti importanti. Il primo sarà la testimonianza di Rosanna Pesce, madre dell'assistente capo della polizia penitenziaria Umberto Paolillo che a febbraio del 2021 si è tolto la vita con un colpo partito dalla sua pistola d'ordinanza (vicenda per la quale c'è sia un procedimento penale che un procedimento civile per danni all'amministrazione penitenziaria). Il secondo momento vedrà la proposta di legge redatta dall'avvocato La Scala, in relazione alla riforma dell'art 580 cp, reato di istigazione al suicidio, norma che, evidenzia La Scala, "per come attualmente formulata non porta mai a nessuna condanna, nonostante i suicidi rappresentino una delle prime cause di decessi in Italia".