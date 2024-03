"Il suono e la voce" in concerto

Il duo " il Suono e la Voce" torna ad esibirsi dopo il riscontro molto positivo dell'ultimo concerto, con alcuni nuovi brani per voce e violino.



"Il Suono e la Voce" è anche il nome del progetto col quale si intende approfondire e diffondere la conoscenza del repertorio vocale e strumentale.

Dopo il primo concerto avvenuto nel marzo 2023, il duo si è esibito diverse volte in Puglia e Molise, e negli ultimi mesi ha sviluppato questo repertorio "speciale" per solo voce e violino, speciale almeno per un paio di motivi:

1) perché il programma, che verrà eseguito, esplora il rapporto tra soprano e strumento in un continuo confronto tra la voce e il suono del violino considerati "strumenti" entrambi melodici/solistici, mettendo in luce un particolare equilibrio, tra le 2 parti, diverso dall'originale.

2) perché il pubblico ascolterà un repertorio che, sino a qualche mese fa, non esisteva in questa forma, un repertorio che spazia dal '600 al '900 adattato ed elaborato per il duo "il Suono e la Voce", che altrimenti avrebbe richiesto la partecipazione di più musicisti e strumenti (non sempre disponibili).



Visto che siamo in Quaresima il concerto si apre con il bellissimo inno "Cantabo Domino" di Alessandro Grandi (1586-1630) seguito dall'aria "Risplendete amiche stelle" dal Teseo di Georg F.Handel e dalla "fantasia n.7" di Georg Ph. Telemann per violino solo (per proporre una ulteriore varietà timbrica, in questi primi brani, si utilizzerà un violino barocco), il programma prosegue con alcuni nuovi lied di W.A. Mozart, L. van Beethoven e F. Schubert aggiunti, per l'occasione, al repertorio del duo.

Sabato 9 marzo 2024 h20,15 - ingresso gratuito - Chiesa di San Domenico - Strada Palazzo dell'Intendenza, Bari.

info: +39 339 3971028



"Il Suono e la Voce" duo

ANNA EBEL, soprano

DOMENICO STRADA, violino barocco e moderno

Musiche di: Grandi, Handel, Telemann, Mozart, Beethoven, Schubert.



