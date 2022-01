Il talk la Puglia che parla di Manila Gorio

Reduce dai successi televisivi Manila Gorio è pronta a tuffarsi in una nuova avventura professionale. Un vero e proprio show dal vivo dedicato ai big della politica e agli attrattori turistici e culturali del territorio pugliese. Prima tappa a Mola di Bari il 4 febbraio al Resort al Sole a partire dalle 19,00 con un format nuovo ed intrigante. Nel suo talk itinerante Manila ospiterà parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali per scandagliare i temi dell’agenda politica nazionale e pugliese. Un confronto-spettacolo a più voci che coinvolgerà esperti, studiosi e docenti universitari per approfondire i temi più scottanti dell’attualità: dall’effetto Omicron all’elezione del presidente della repubblica, dagli scandali giudiziari della regione Puglia ai temi della ripresa economica e della valorizzazione della cultura e del nostro paesaggio. Un appuntamento imperdibile nelle location più cool della Puglia. Il format, realizzato in collaborazione con l’associazione “Produzione Italia”, avrà presto un calendario di appuntamenti che sarà diffuso alla stampa. I colleghi delle redazioni sono tutti invitati a Mola di Bari con il “Manila show politica e territorio”.



