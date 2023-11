Ad Acquaviva l’epopea dei teatri viaggianti attraverso una delle ultime famiglie d’arte, i Carrara

Il teatro viaggiante sarà protagonista dell’evento speciale di sabato 11 novembre alle 20.30 al Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti (Bari) organizzato da Compagnia del Sole in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti e AncheCinema S.r.l.. La serata prevede un reading di Titino Carrara dalla trilogia CaravanCarrara, la proiezione del documentario Il teatro vive solo se brucia (Documentario, Italia 2022, 60’) prodotto da Ginko Film per la regia di Marco Zuin ed a seguire un incontro con Flavio Albanese e Marinella Anaclerio della Compagnia del Sole.

Il documentario riscopre l’epopea dei teatri viaggianti in Italia dal primo dopoguerra fino all’avvento della televisione, con una incursione nel presente, attraverso le vicende di una delle ultime famiglie d’arte, da più di 10 generazioni: i Carrara. In un viaggio picaresco dal sud al nord, partendo dalla Sicilia e arrivando in Veneto, nell’ultimo secolo i Carrara hanno attraversato lo stivale portando il teatro laddove il teatro mai sarebbe stato. Con la voce narrante di Andrea Pennacchi, tramite i ricordi dei fratelli Titino, Annalisa, Armando Carrara e della madre Argia Laurini, il film vuole ricostruire non solo l’ultima stagione di un teatro popolare che non c’e? piu?, ma anche usi e costumi di un’Italia prima contadina e poi sempre piu? societa? dei consumi.

Il rapporto col mondo esterno passava attraverso gli spettacoli

I Carrara sono una dinastia teatrale che discende direttamente dalle antiche compagnie itineranti del Cinquecento. La loro epopea viaggiante inizia gia? nei primi anni del Novecento, quando il nonno paterno di Titino, Salvatore Carrara, detto Toto?, decide di lasciare la Sicilia, dove la famiglia era rimasta per 8 generazioni, e di emigrare. Ha solo 20 anni e durante il viaggio fa tappa in piazze e teatrini fissi e con la famiglia si esibisce per la gente dei tanti luoghi attraversati.

Si arriva cosi?, ben presto, alla nona generazione e a questo punto compare Tommaso, detto Masi, padre di Titino, Annalisa e Armando. Quando Toto? comincia a perdere l’entusiasmo per il teatro, Masi ne fonda un altro, sempre viaggiante, con la moglie Argia e i suoceri Armando e Anna Laurini: costruisce un nuovo padiglione, inchiodando personalmente le assi.

Tra passato e presente, i Carrara sono figli del mondo e cambiano con lui

Ma l’Italia sta cambiando, e cosi? gli interessi della gente, arriva la televisione e tutto il resto inizia a sembrare meno attraente. Il teatro da 500 posti fatto di assi di legno, chiodi raddrizzati e riutilizzati e fondali di carta dipinti viene schiodato, tagliato, fatto a pezzi da ciascuno dei membri della compagnia e infine bruciato. «Il teatro non si vende – dice Masi – non si lascia marcire in un magazzino. Non possiamo buttarlo via, questo mai. Meglio bruciarlo».

Sembra tutto finito, ma i Carrara non mollano: si reinventano diventando interpreti della grande tradizione della Commedia dell’Arte con tourne?e in tutto il mondo, da Istanbul a Londra, da Tokyo a Parigi, da Buenos Aires a Montreal.

La loro storia viene raccontata in questo film con la madre Argia, classe 1930, la prima donna a vestire i panni di Pantalone, e i fratelli Armando, attore e regista, Annalisa, organizzatrice teatrale, e Titino, attore, che fa da filo conduttore al documentario: un pezzo di storia del teatro popolare d’arte italiano.

Per informazioni e prenotazioni

I biglietti dell’evento sono acquistabili online al seguente link bit.ly/ILTEATROVIVE e sono disponibili anche al botteghino del Teatro Luciani che è aperto dalle ore 15:00 alle ore 19:00 dal martedì al sabato e nei giorni di spettacolo dalle ore 15.00 fino all'orario di spettacolo.