Il trampolino surrealista opere digitali dello studio grafico Mariano Argentieri

Lo storico stabilimento balneare Lido Trampolino sostiene un'iniziativa benefica per l'associazione Agebeo e Amici di Vincenzo onlus associazione genitori e bambini emato-oncologici.

L'iniziativa, curata da Creativeminds di Sergio Jacobone, prevede l'esposizione e la vendita delle immagini/files (con un piccolo contributo) per una raccolta fondi.

I visitatori potranno scegliere tra 12 opere d'arte digitale realizzate dall'art designer Mariano Argentieri.

Le opere inedite hanno per soggetto lo storico Lido Trampolino.



Saranno esposte temporaneamente nella Piazzetta del lido Trampolino sito in a fianco il canalone Lamasinata (quartiere San Cataldo Marconi San Girolamo Fesca).