Domenica 23 ore 10.00 appuntamento con " Il Trekking del Paradiso: Le Faggete di San Fele". Se, con questo caldo, cercate un angolo di paradiso in Italia, dovete assolutamente partecipare al nostro trekking di domenica 23 per scoprire con noi le Cascate del Borgo di San Fele, in provincia di Potenza. In questo splendido paesino del sud Italia, ci sono le spettacolari Cascate di San Fele, createsi lungo il Torrente Bradano che sgorga dall’Appennino Lucano. Una meraviglia della natura che regala uno scenario mozzafiato. Il percorso partirà dal sentiero delle sorgenti San Fele da Acquafredda fino a pozzo di Nitti con un circuito ad anello.

Visita finale al Caseificio Pierri a 2 km di distanza dal punto finale.

Alla fine del tour i partecipanti verranno accompagnati dalla guida alle cascate.

Costo:15 euro (5€ PER I MINORI)

Punto d'incontro: Monumento della Famiglia (San Fele) https://goo.gl/maps/5cQLo2JptMKp9pJ59

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: E+ Durata: circa 6/7 ore. Distanza percorsa: circa 10 Km ad anello

• Livello escursionistico, con 600 mt di quota in salita e in discesa fino alle neviere nella faggeta vetusta. Percorso totalmente in ombra

• Incontro ore 09.45. Dopo le procedure di iscrizione all'attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 10 km, e si snoda principalmente in foresta

• Crema solare

•Cappello e occhiali da sole

• Abbigliamento tecnico a strati leggero. Obbligatori ricambi anche con sandali e pantaloncini corti, scarpe da trekking o ginnastica comode acqua ( circa 1.5 LT. )

• Cappellino occhiali da sole

• Colazione a sacco snack non salati, frutta secca, altro.

• Pranzo a sacco

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

Possono partecipare i bambini di età superiore agli anni 13

Il programma potrà subire variazioni a giudizio della guida, per motivi tecnici, di sicurezza e metereologici.



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.