Domenica 22 ore 10.30 appuntamento con " Il Trekking delle Castagne: Le Faggete di San Fele". Il percorso partirà dal sentiero delle sorgenti San Fele da Acquafredda fino a pozzo di Nitti con un circuito ad anello. Passeremo da castagneti per osservare uno dei frutti principi dell'autunno. Visita finale al Caseificio Pierri a 2 km di distanza dal punto finale. Alla fine del tour i partecipanti verranno accompagnati dalla guida alle cascate Gemelle

Costo:15 euro (5€ PER I MINORI)

Punto d'incontro: Monumento della Famiglia (San Fele) https://goo.gl/maps/5cQLo2JptMKp9pJ59

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: E+ Durata: circa 6/7 ore. Distanza percorsa: circa 10 Km ad anello

• Livello escursionistico, con 600 mt di quota in salita e in discesa fino alle neviere nella faggeta vetusta. Percorso totalmente in ombra

• Incontro ore 10.15. Dopo le procedure di iscrizione all'attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 10 km, e si snoda principalmente in foresta

•Cappello e occhiali da sole

• Abbigliamento tecnico a strati. Obbligatori ricambi, scarpe da trekking o ginnastica comode acqua ( circa 1.5 LT. )

• Cappellino occhiali da sole

• Colazione a sacco snack non salati, frutta secca, altro.

• Pranzo a sacco

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

Possono partecipare i bambini di età superiore agli anni 13

Il programma potrà subire variazioni a giudizio della guida, per motivi tecnici, di sicurezza e metereologici.



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.