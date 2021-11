Lo spettacolo 'Il valzerino' con Lucia Zotti in scena al Teatro Abeliano

LUCIA ZOTTI in "Il valzerino" al Teatro Abeliano.

Nel valzer la frase musicale si ripete, così i ricordi, risvegliati da un'immagine, da un suono, da una frase o dal profumo di focaccia, come quella che faceva la mamma, o di bergamotto, come l'acqua di colonia nel fazzoletto che il papà usava per asciugare le mie lacrime infantili. E fu al suono di un Valzer, Wien, Wien, una canzone in voga in quegli anni, tra il 1942 e il 1945 che avvenne il mio primo incontro col teatro. Da quel momento fu un susseguirsi di impegni, di prove, di sorperndenti incontri: Il regista Anto Giulio Bragaglia, Paola Borboni, il teatro Petruzzelli, il Comunale Piccinni, La Rai e tournèe quelle brevi e quelle interrminabili, e gli spettacoli in piazza in Calabria dove i ragazzi concupivano noi attricette rincorrendoci alla fine degli spettacoli tentando di "toccarci" mentre scappavamo terrorizzate. E riuscire a realizzare il grande desiderio di avere un teatro dove potersi intrattenere con quella parte di pubblico che ama conversare con gli attori alla fine degli spettacoli. E i ricordi si intrecciano fra teatro e vita quotidiana, nascite e dipartite, grandi gioie e lacrime: il minestrone che si chiama vita.

Lo spettacolo rientra nell'ambito della Rassegna

I SOLISTI

2° ciclo di performance/studio

Ideata e coordinata da Vito Signorile

per l'ActorStudio del Teatro Abeliano

in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

Un progetto di spettacoli/lezioni da parte di affermati Attori/trici della scena contemporanea italiana indirizzato a tutti coloro che interpretano il teatro come 'spazio vitale'.

