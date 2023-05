'Il vecchio, il mare' al Teatro Abeliano

IL VECCHIO E IL MARE

Compagnia I Guardiani dell’Oca

(Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Ernest Hemingway)

di Zenone Benedetto

Interpreti: TIZIANO FEOLA, ZENONE BENEDETTO

Impianto scenico DENNY MARSY

Macchine elettriche UMBERTO DE PALMA

Supervisione tecnica ADA VAN HENGEL

Costumi ETTORE MARGIOTTA

Pupazzi ADA MIRABASSI

Adattamento e regia ZENONE BENEDETTO





Un viaggio alla scoperta dei segreti del mare, un viaggio capace di farci vedere l’incommensurabile vastità delle emozioni, della poesia e dei sentimenti che lo stesso mare evoca. In questo intrigante percorso dell’anima, l’allestimento che proponiamo si avvale della potenza comunicativa delle figure intese come forme capaci di tradurre anche ad un pubblico più piccolo, valori, informazioni, stati d’animo, altrimenti prerogativa del ristretto mondo dei lettori. Il mare come racconto, il mare come sofferenza e riscatto, con le sue multiformi creature, con la sua crudele legge che regola la sopravvivenza, viene raccontato con il filo sottile, ma forte, della solidarietà tra le generazioni. Il vecchio, il mare e il giovane Manolo continueranno il racconto immortale della vita, con i suoi piccoli lamenti, con le sue grandi emozioni, al bagliore di lanterne mai prive di luce.