Il venerdì al Marrakech con dj Kiace

Si ripete l’appuntamento del Venerdì, questa volta con KIACE.

Marrakech Evolution - Bari

28 Aprile 2023 | Start H 21



DJ KIACE Dj Set

Afrobeat Highlife Cumbia



•Kiace, collezionista di vinili, producer e dj da più di 20 anni, ama sempre esplorare generi musicali diversi e ricercare nuovi dischi per la sua collezione.

Le sue selezioni musicali spaziano tra generi anche apparentemente molto differenti tra loro: soul, funk, hiphop, reggae e black music, passando per afrobeat e world music senza trascurare chitarre e suoni più rock come il beat, mod, rocknroll, surf, rocksteady e ska… un suo set può essere sempre imprevedibile, a volte può seguire un genere esplorandone tutte le sue sfumature, altre volte può essere un vero e proprio excursus nella storia della musica, dagli anni ’50 ai giorni nostri.

Fa parte del collettivo reggae-dub-hiphop Bari New Rockers, con cui ha prodotto un disco uscito a Febbraio 2022.



Start ore 21



Non perdetevi questo incredibile venerdì a MARRAKECH, vi aspettiamo!