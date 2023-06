“Illuminiamo le note”, al Conservatorio N. Piccinni di Bari il progetto che supera la disabilità visiva con la musica

Prezzo non disponibile

La formazione per garantire la totale inclusione e la prevenzione per non sottovalutare segnali che potrebbero diventare patologie più gravi. È quello che garantisce il progetto “Illuminiamo le note” che, dopo aver toccato le città di Monopoli e di Lecce, fa tappa a Bari nelle giornate di domani mercoledì 14 e giovedì 15 giugno.

Due giorni di inclusione e prevenzione, dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, garantite dalla presenza dell’Unità Mobile Oftalmica dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Puglia, all’interno del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari. Nel camper, attrezzato con gli strumenti indispensabili alla diagnosi, medici oculisti effettueranno visite a studenti e personale docente e non docente dell’Istituto. Prevenzione, ma anche formazione con sessioni di approfondimento sull’utilizzo del Braille rivolte a docenti, personale tecnico-amministrativo e allievi degli ultimi anni che potranno diventare i tutor degli studenti e delle studentesse con disabilità visiva che hanno intrapreso o vorranno intraprendere il percorso di alta formazione musicale.

La tappa barese sarà inaugurata domani 14 giugno 2023 alle 10.30 nell’Aula n.27 del Conservatorio di Bari dall’assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo, dal direttore del Conservatorio di Bari M° Corrado Rosselli, dal presidente regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Puglia Paolo Lacorte e dal presidente della Sezione Territoriale UICI Bari Vito Mancini.

Il progetto regionale, della durata di diciotto mesi, è promosso dall'Assessorato Regionale all’Istruzione in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale della Puglia, con l’I.ri.fo.r. - Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione Puglia e i conservatori musicali pugliesi (Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” – Bari, Conservatorio “Giovanni Paisiello” - Taranto, Conservatorio di Musica “Nino Rota” - Monopoli, Conservatorio “Tito Schipa” - Lecce, Conservatorio “Umberto Giordano” - Foggia e Rodi Garganico).

Tutte le informazioni e il calendario delle attività sono consultabili sul sito web dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Puglia: www.uicpuglia.it (sezione “Progetto Illuminiamo le note”).