Imaginaria - festival Internazionale del Cinema d'Animazione d'Autore - 21ª Edizione

A CONVERSANO DAL 21 AL 26 AGOSTO LA XXI EDIZIONE

DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE IMAGINARIA,

TRA LE PIÙ IMPORTANTI RASSEGNE DI CINEMA D’ANIMAZIONE IN EUROPA



AL REGISTA PREMIO OSCAR MICHAËL DUDOK DE WIT

SARÀ CONSEGNATO IL PREMIO ALLA CARRIERA 2023



Non solo proiezioni per un pubblico da 0 a 99 anni: oltre alle 116 opere in concorso - provenienti da 35 paesi - in programma anche laboratori dedicati ai più piccini, 4 lungometraggi animati, una mostra collettiva di illustratori realizzata in collaborazione con la Galleria torinese Caracol e una retrospettiva dedicata al cinema d’animazione polacco in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma e il festival Etiuda&Anima di Cracovia



Trovare il proprio posto nel mondo, diventare adulti guardando al futuro, affrontare i traumi del passato, comprendere meglio l’emancipazione femminile, con opere sentimentali che spaziano dalla nostalgia alla vendetta, surreali e oniriche, passando dall’attualità dei cambiamenti climatici ad un tuffo nel passato della Seconda Guerra Mondiale o dell’Iran post-rivoluzionario. Storie per grandi e piccini, dai 0 ai 99 anni, che saranno presentate a Conversano, in provincia di Bari, anche quest’anno pronto ad accogliere dal 21 al 26 agosto la XXI edizione di Imaginaria - Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore.



Il cinema a cielo aperto più caratteristico del Sud-Italia, nel Complesso monumentale di San Benedetto, sarà anche quest’anno - insieme all’adiacente Giardino dei Limoni - la location principale per la rassegna d’eccezione fondata e promossa dall’Associazione Atalante Ets. Non mancheranno, tra le strade e piazze del suggestivo comune pugliese, anche mostre, laboratori per bambini, incontri con gli autori, letture animate, masterclass e retrospettive, volte ad impreziosire una manifestazione nata per promuovere il cinema d’animazione d’autore e arricchita da tante attività per famiglie e appassionati. Oltre 116 le opere selezionate quest’anno in concorso, un numero record a fronte di quasi 2870 iscrizioni, provenienti da ben 35 paesi del mondo (Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Belgio, Brasile, Bulgheria, Canada, Cina, Colombia, Croazia, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Iran, Italia, Lituania, Malesia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan e Ungheria).



Anche quest’anno a decretare i vincitori sarà una giuria composta da registi, curatori, imprenditori del settore, direttori artistici ed esperti tra i più importanti del mondo dell’illustrazione e dell’animazione cinematografica italiana e internazionale, con Georges Sifianos, Matilda Tavelli, Pascal Vimenet e Andrijana Ruzic per l’INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION. Marino Neri, Vincenzo Beschi e Alessandro Baronciani invece, decreteranno chi conquisterà il GRADUATION SHORT FILM & MUSIC VIDEO COMPETITION. Novità di quest’edizione un laboratorio di cinema d’animazione dedicato ai più piccoli: 20 bambine e bambini under 12 (Laura Cicorella, Giovanni Lamanna, Emma Lasorella, Paolo Laghezza, Sofia Bufano, Nicoletta Necco, Andrea Bello, Rossana Matarrese, Nina Buono, Sara Palmisani, Luca Gasparro, Gerardo Rizzo, Martina Farina, Aurora Pace, Leonardo Mancini, Emma Daddabbo, Paolo Della Rocca, Francesco Lucarelli, Nicolò Valenzano e Pietro Luisi) saranno chiamati a votare in veste di giurati d’eccezione per la CHILDREN'S FILM COMPETITION, dopo aver partecipato al laboratorio, un’esperienza formativa pensata per aiutarli nella scelta del vincitore della loro categoria. E sempre per i più piccoli non mancheranno anche quest’anno laboratori di fumetto, poesia e illustrazione, realizzati in collaborazione con la Libreria Skribi, la Libreria Bloombook, e Ciurma - Libreria Indipendente per bambini di Taranto.



Ospite d’eccezione della 21esima edizione della rassegna il regista Michaël Dudok de Wit, che riceverà il Premio alla Carriera Imaginaria 2023. Per l’occasione sarà presentata al pubblico di Conversano la sua intera filmografia, Incluso il cortometraggio Father and Daughter che gli è valso, nel 2000, il Premio Oscar come Miglior Cortometraggio d’Animazione. L’animatore, regista, autore e illustratore olandese ha esordito nel 1994 con la sua prima opera di successo, The Monk and the Fish (Le Moine et le Poisson), nominata all’Oscar e al Césarper il miglior cortometraggio d’animazione. Con Father and Daughter (Père et Fille) ha conquistato anche un BAFTA, il Grand Prix ad Annecy, il Grand Prix all’Animafest Zagreb e dozzine di atri importanti riconoscimenti.